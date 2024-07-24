Кубок России по плаванию: ждем, что Колесников и Чикунова поплывут «на все деньги»

Этот старт может стать последним для части лидеров сборной страны

Климент Колесников. Фото: Динар Фатыхов

23 июля в Екатеринбурге стартовал Кубок России по плаванию. В составе сборной Татарстана есть и представитель спортклуба «Синтез» Николай Зуев. «Реальное время» рассказывает, почему старт в неофициальной столице Урала можно рассматривать как вызов олимпийским заплывам в Париже.

Кубок России как виртуальная схватка с олимпийским Парижем

После переноса «Игр дружбы» на следующий год стартующий Кубок России представляется самым значительным соревнованием для пловцов на исходе олимпийского цикла — стартом, на котором будет вестись незримое соревнование с заплывами в Париже. Для этого Федерация плавания России увеличила суммы премиальных до двух миллионов рублей, в случае, если время победителя Кубка страны будет лучше, чем у олимпийского чемпиона Парижа. В прошлом году эта схема уже действовала, позволив подзаработать Клименту Колесникову и Евгении Чикуновой.

Сейчас есть шанс у них же, в том числе и потому, что сильнейшие пловцы России не принимали участия в Играх стран БРИКС. Тем самым лишний раз не выводили себя на пик формы. К стартам в Екатеринбурге они могли подойти в лучшем состоянии, без необходимости акклиматизации, которая будет во Франции у представителей любой неевропейской страны, и олимпийской нервотрепки. Следует в этой части статьи выразить уважение решению руководства Федерации, которая ограничила возраст россиян перед стартом Игр БРИКС. Поскольку не только членам национальной сборной не хватает соревновательной практики, но и спортсменам из молодежных и юниорских составов, которые и возместили этот недостаток, стартовав в Казани.

Не надо забывать, что окончание олимпийского цикла в любом «циклическом» виде спорта, к которому относится и плавание, — это смена состава сборной через омоложение, когда спортсмены принимают решение о том, что не готовы продолжать тренировочный процесс еще на 4 года. С Олимпиады в Токио-2020, проходившей на год позже, дружина пловцов практически не изменилась, потеряв только лидера сборной Татарстана Александра Красных, которого допекли травмы. Позже завершил карьеру и Владимир Морозов. А сейчас может произойти просто лавинообразный уход из спорта. Понятно, что это сугубо личное дело, но зачастую попытка растянуть карьеру в спорте ради каких-то внешних обстоятельств не оправдывается. Тут можно вспомнить пример Евгения Коротышкина, блестящего пловца, отличного человека, решившего продлить карьеру, чтобы стартовать на домашнем чемпионате мира в Казани-2015. В столице он в итоге был и даже плыл, но только в пиар-заплыве, поскольку в свои 32 года оказался не конкурентоспособен на внутренней арене и не смог пробиться в состав сборной, готовящейся к Олимпиаде в Рио.

В Казани Коротышкин плыл в пиар-заплыве, поскольку оказался не конкурентоспособен на внутренней арене. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Города закрытые — результаты выдающиеся

В Екатеринбург отправилась обширная спортивная делегация из Татарстана из 33 спортсменов — 15 мужчин и 18 девушек, и это пятая по численности команда после Москвы, Санкт-Петербурга и немного опережающих нас команд Московской и Нижегородской областей.

Даже команда Свердловской области, «хозяева воды», выглядит весьма скромно, делегировав на старты всего 15 человек (10 мужчин и 5 девушек). И это внушает определенное беспокойство, поскольку закрытые в советские времена Свердловск-44 (ныне Новоуральск) Свердловск-45 (ныне Лесной) были поставщиками звезд и в сборных страны: Эльвира Василькова (Свердловск-44), ее племянник Данила Изотов (Новоуральск) и Никита Лобинцев (родился в Свердловске-44 незадолго до переименования его в Новоуральск), а также Наталья Струнникова, Александр Попов и Константин Ушков (все Свердловск-45).

Что примечательно, они выступали дуэтами— Василькова и Струнникова на Олимпиаде 1980 года в Москве, Попов и Ушков стартовали на Олимпиаде в Атланте 1996 года, а Изотов и Лобинцев на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Сейчас лидер областного плавания — Савелий Лузин из Лесного, с которым работает тренер Александр Кибенко. Именно отток тренерских кадров, когда и Галина Витман, первый тренер Попова, вернулась в родной Волгоград, и уроженка Краснодара Лидия Капкова покинула Урал. Тренеры — это одна из самых актуальных проблем российского спорта, штучный товар, и их потеря, в отличие даже от спортсменов, которые идут потоком, невосполнима.

Кстати, две спортсменки сборной Татарстана, Валерия Саламатина и Дарья Устинова, уроженки Урала, сейчас они будут выступать на малой родине. Напомним, что они практически весь олимпийский цикл выступали за команду нашей республики, которая 24 июля будет отмечать незаметную дату — 10 лет со дня отказа от параллельного зачета.

Софья Дьякова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как Татарстан справляется в эпоху без параллельного зачета

Потихоньку, пока не в полный голос, но уже прорывается недовольство спортсменов в плане финансового обеспечения. Не случайно президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым поручил обеспечить оперативную выплату призовых российским спортсменам и тренерам, которые добились успеха на Играх БРИКС в Казани. Пусть у некоторых СМИ перед глазами была картинка с одиноко стартующим синхронистом Александром Мальцевым, руководство страны и спорта осознавало, что ценность Игр БРИКС еще и в том, чтобы обеспечить сборников спортивными стипендиями достойного уровня, приравняв результаты на турнире к стандартным международным стартам, включая Олимпиаду.

Но далеко не все стартовали на Играх БРИКС, кто-то планировал участвовать на Играх дружбы, перенесенных на 2025 год. И сейчас есть представители видов спорта, которым нелегко. На условиях анонимности корреспонденту «Реального времени» рассказали о ситуации достаточно стандартной для видов спорта, чьи представители не участвовали в Играх БРИКС.

К примеру, зарплата члена сборных России и Татарстана, чемпиона страны составляет 42 тысячи рублей. 22 тысячи рублей — совокупность зарплаты в ЦСП в качестве спортсмена-инструктора. Плюс, по постановлению кабмина РТ, за золото чемпиона России выплачивают 20 тысяч рублей ежемесячно. Ранее была возможность поехать на Европу или мир, завоевать там медаль и получать еще призовые: на чемпионате Европы наши отличились в командном зачете, а это прибавило к ежемесячной зарплате еще 40 тысяч рублей. Сейчас международных стартов нет, дополнительных выплат тоже. Хорошо, что руководитель ЦСП Альберт Багаутдинов поборолся за то, чтобы было выработано постановление о поощрении чемпионов страны как победителя международных стартов. Но есть нюансы: постановление только готовится, будет действовать, при одобрении, с 2025 года и касаться будет только чемпионов страны, а не призеров.



Евгения Чикунова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Успехи на международной арене формировали размер спортивной стипендии на другом уровне

А приводит это в итоге к смене гражданства. Никто бы никуда даже не дернулся, если бы результаты чемпионатов страны приравняли к результатам международных стартов. Успехи на международном уровне позволяли формировать спортивную стипендию на другом уровне чем сейчас. Говоря в целом, мы же ведем речь об ограниченном количестве людей. С учетом стартовавших на последних Олимпиадах в Токио (12 спортсменов в индивидуальных дисциплинах) и Пекине (плюс еще восемь) татарстанцев, которых можно умножать на три, еще из запаса и лидеров молодежных сборных, у нас можно будет насчитать пять-шесть десятков спортсменов высокого класса в олимпийских дисциплинах. Неужели нельзя найти для них достойное финансирование, чтобы не провоцировать отъезд, ведущий к потерям как спортсменов высокого класса, так и средств, затраченных на их подготовку и так далее.

Провели подсчеты и насчитали 8 миллионов рублей из республиканского бюджета, ушедших на подготовку спортсмена-сборника, и это без учета федеральных средств. Иными словами, экономя на призовых, мы тем самым готовы расставаться с миллионами рублей, которые уже затратили и которые нам никто не вернет. А потеря спортсменов, затраченных на них средств, имеет продолжение истории в том, что их личные тренеры теряют надбавку за подготовленных ими ранее спортсменов. Потери очевидные.

Человек с зарплатой 22 тысячи рублей может легко уехать в другой регион — но это хотя бы Россия. Еще проще будет уехать в другую страну, федерация которой будет снимать сливки с конечного продукта нашей подготовки. Надо понимать, что республика с лихвой вложилась в строительство спортивных объектов, но потратить «копейки» на удержание тех, кого мы уже вырастили, мы почему-то не можем. Хотя тот же самый проект «Клуба олимпийцев» был оформлен еще 5 лет назад, со всеми подписями на нем олимпийцев прошлого и настоящего.