Афиша на выходные 20-21 июля: Крестный ход, Форум мусульманской молодежи, фестиваль настольных игр

Куда сходить в Казани и других городах республики 20—21 июля

Фото: Реальное время

Татарстанцев в эти выходные, 20-21 июля, ждут сразу два религиозных ежегодных мероприятия — это Форум мусульманской молодежи и крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Кроме того, жителей и туристов города ждут фестиваль настольных игр и шахматный турнир в парках Казани. Подробнее — в афише «Реального времени».

Мероприятия на свежем воздухе

Фестиваль настольных игр «Играем в парке!»



21 июля, Горкинско-Ометьевский лес, 0+/7+/18+

Площадка будет работать с 14.00 до 20.00. Посетителей ждет игровая зона более чем на 100 мест, где будет представлено более 100 настольных игр. Желающие смогут принять участие в нескольких разных играх, в том числе, ролевых. Возрастной ценз зависит от самой игры. Также в течение дня пройдут детские квесты, мастер-классы по фехтованию, лекции и ярмарка.



Шахматный турнир

20 июля, Лядской сад, 0+

В международный день шахмат любой желающий сможет проверить свои умения в этой игре. Соревнование пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 6 туров. 3 участника, набравшие наибольшее количество очков, получат сертификаты и памятные призы.

Религиозные мероприятия

Открытие Форума мусульманской молодежи

20 июля, Болгар, 18+

В этом году организаторы предлагают участникам разделиться на две группы: допущенным к грантовому конкурсу по социальным проектам и тем, чьи проекты требуют доработки. Для обеих групп организованы свои программы, при этом будут и совместные мероприятия для всех приезжих в Болгар.

445-летие явления иконы Пресвятой Богородицы и крестный ход

20-21 июля, казанские соборы и монастыри, 0+

Вечером 20 июля, в канун праздника Казанской иконы Божией Матери, в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Утром 21 июля, в день обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы, пройдет традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Культурная программа

Маркет Ad Marginem

20 июля, парк «Черное озеро», 0+

На площадке отметят 30-тилетие издательства Ad Marginem. В честь этого пройдут книжная распродажа, маркет и несколько лекций о культуре и книгах. В 16.00 лекцию проведет основатель издательства Александр Иванов. В конце вечера посетителей ждет виниловый сет.

5-ый этап Кубка России по BMX-фристайлу

18-22 июля, экстрим-парк «Урам», 0+

Соревнования проходят третий год подряд. В них примут участие сильнейшие райдеры страны, в том числе победители прошлого года Мария Сигарева и Никита Фоминов. Вход на мероприятие свободный.

