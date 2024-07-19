Госдума призвала запретить «тапать хомяка», Трамп согласился баллотироваться, надзор над крупными блогерами
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 19 июля.
- Басманный суд Москвы продлил срок ареста всем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 августа. Срок предварительного следствия по делу также продлен до 22 сентября. По делу проходят 20 человек, из них 18 арестованы.
- Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете» заявил, что игру Hamster Kombat в Telegram, суть которой заключается в нажимании на хомяка для выбивания монеток, необходимо запретить: «Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть».
- Бывший президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на пост главы государства от республиканцев. Он выступил на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки и выразил убеждение, что его ждет «невероятная победа».
- Между тем американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин заявил, что нынешний президент США Джо Байден принял решение выйти из предвыборной гонки. Его приемник на пост главы государства будет определен в августе.
- Ким Чен Ын встретился с российской делегацией и выразил поддержку специальной военной операции на Украине. На встрече в Пхеньяне стороны обменялись мнениями о важности взаимодействия между двумя странами в сфере военных дел. Ким Чен Ын также отметил, что армии двух стран должны сплотиться для защиты мира и международной справедливости.
- По информации источника РИА «Новости», законодатели могут рассмотреть предложение о введении обязанности для блогеров с 10 тысячами подписчиков пройти регистрацию в Роскомнадзоре. Так как требования к операторам связи и администрациям мессенджеров становятся одинаковыми, то требование о верификации должно распространяться и на мессенджеры.
- Денис Агафонов назначен начальником экспертного управления президента России. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления по внешней политике и участвовал в федеральной программе подготовки резерва управленческих кадров. Предыдущий глава экспертного управления Владимир Симоненко возглавил управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета.
- В Якутии пропал вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту, сработал аварийный маяк. Спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы заявили о готовности к вылету для проведения поисковых работ.
- Минувшей ночью ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
Олег Исаков
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