Обсуждение книги для подростков «Белый голубь, черный слон» и сборника рассказов «Пахнет псиной» с Евой Немеш
Ева Немеш — автор книги для подростков «Белый голубь, черный слон» и сборника «Пахнет псиной». В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудила с писательницей ее книги, а также маски, которые носят подростки. Они поговорили об отношении современных детей к родителям и ценности домашних питомцев. Из этого выпуска вы узнаете о практике ведения личного дневника, как современные подростки презентуют себя в соцсетях, насколько дети сейчас одиноки, как домашние животные объединяют семьи, об экологической драме с дельфином.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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