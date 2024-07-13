Открытие ПВР для депортированных из Латвии, прекращение дела против Алека Болдуина, арест бизнес-коуча Закхайм
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 13 июля.
- Суд прекратил дело без права повторного пересмотра в отношении Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Тогда актер выстрелил выстрелил из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. Болдуину предъявили обвинения, которые сняли в 2023-м, но в начале 2024-го предъявили повторно.
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об открытии пункт временного размещения для переселенцев из Латвии. Это связано с законом об иммиграции, который обязал всех россиян с ВНЖ в стране сдавать языковой экзамен.
- Утром в Ростовской области из-за атаки беспилотника произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
- Депутат Госдумы Александр Даванков предложил создать рабочую группу по сохранению работы видеохостинга YouTube в России. «Призываю вас, уважаемый Максут Игоревич, создать рабочую группу по спасению YouTube в России», — говорится в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву. По данным Mediascope, ежедневно YouTube пользуются 50 млн россиян.
- Суд арестовал бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее мужа, а также одну из сообщниц до конца августа. Все они обвиняются по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой. По данным московской прокуратуры, в 2021 году Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств мошенническим путем под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию, которые в итоге не предоставляли.
- В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые, пишет ТАСС со ссылкой на постановление постановлении Басманного суда Москвы о продлении ареста.
Дарья Пинегина
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