ООН требует вывести войска с ЗАЭС, беспилотники на маркетплейсе, Татарстан — лидер по результатам ЕГЭ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 12 июля.
- Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции Украины с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС. За документ проголосовали 99 из 192 стран. Против него выступили 9 государств (Белоруссия, Бурунди, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия и Эритрея), 60 стран воздержались от голосования. Резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.
- В Альметьевском районе Татарстана сегодня утром произошло ДТП, в результате которого водитель и два пассажира легкового автомобиля Kia Rio скончались на месте. Машина столкнулась с грузовым автомобилем Iveco. По предварительным данным, ДТП случилось сегодня утром около 04.32 на 237-м километре трассы Казань — Оренбург. На место происшествия выехал городской прокурор Ильдар Исмагилов, организована процессуальная проверка. По данным МВД, погибшие — семья из Оренбурга.
- В ближайшее время новейший ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-морского флота России. Во время государственных испытаний представители завода-изготовителя проверили мореходные качества корабля, его маневренность и работу оборудования. Ледокол будет выполнять задачи материально-технического обеспечения и круглогодичную проводку кораблей ТОФ в ближней арктической зоне.
- Россиянам с 2025 года откроют доступ к маркетплейсу «Налeтай.рф», где продают беспилотные летательные аппараты. Сейчас площадка работает только с юрлицами.
- По результатам ЕГЭ в 2024 году Москва стала лучшим регионом. Среди лидеров — Московская область, Петербург и Татарстан. На 300 баллов сдали экзамен выпускники из 20 регионов. В Татарстане таких 2 человека. Максимальный балл с двух предметов набрали 587 выпускников из 68 регионов, из них 21 школьник из Татарстана.
- Нелегальных мигрантов в России не допустят к сервисам такси и доставки. В новой версии законопроекта о платформенной занятости есть требование к агрегаторам контролировать соблюдение миграционного законодательства. Они будут обязаны ограничить доступ для приезжих граждан, которые не имеют права на трудовую деятельность в России.
Рената Валеева
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