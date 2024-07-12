Афиша на выходные 13—14 июля: «Вкусная Казань», юбилей «Черного озера», праздник кряшен «Питрау»

Фото: Реальное время

В эти выходные, 13—14 июля, жителей столицы Татарстана ожидает большое количество мероприятий на свежем воздухе. Среди них — ежегодный гастрономический праздник «Вкусная Казань», забег от Иннополиса и другое. Также туристы и жители города смогут посетить конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан», праздник культуры кряшен «Питрау» и юбилей парка «Черное озеро». «Реальное время» публикует афишу мероприятий Казани.

Мероприятия на свежем воздухе

Забег «Diginavis Иннополис Трейл 2024»

13 июля, Иннополис, 3+

Маршрут забега проходит по Волжской тропе протяженностью 350 километров. Для желающих принять участие доступны 4 дистанции: Т20 (19 км), Т10 (9.2 км), Т3 (3.7 км) и детский забег TIMERKIDS. Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта.

«Вкусная Казань»

13-14 июля, площадка у Центра семьи «Казан», 0+

В ежегодном мероприятии по традиции примут участие рестораны и кафе города, фермеры, самозанятые горожане, изготовители сувенирной продукции и другие предприниматели. Для посетителей организуют кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, дегустации, розыгрыши, выступления музыкальных групп, диджей-сеты и другие активности.



Юбилей парка «Черное озеро»

13 июля, территория парка, 0+

В этом году парку исполняется 245 лет. В честь праздника пройдут историческая лекция, акции от резидентов общественного пространства и выступление специального гостя — российской журналистки и YouTube-блогера Саши Сулим.

Детская барахолка

14 июля, парк «Калейдоскоп», 0+

Вторая в этом сезоне Детская барахолка. Дети сами встанут за прилавки, установят цены, будут продавать и обмениваться вещами. На мероприятие приглашаются дети и их родители. Программа стартует в 12:00.



Национальные праздники

Праздник культуры кряшен «Питрау»

13 июля, село Зюри (Мамадышский район), 0+

Программа праздника стартует в 16:00. Открытие Жиена Питрау запланировано на 18:00. Мероприятие проводится в рамках Года семьи. На площадке организуют Зюрейскую ярмарку «Тырлау», хоровод «Тугяряк уен», детскую площадку «Айбагыр», игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Ылыяда уен», кряшенские подворья «Туганайлар» и многое другое.



Культурная программа

281-летие со дня рождения Гавриила Державина

14 июля, Лядской сад, Лаишевский район, 0+

Утром в Казани в Лядском саду пройдет церемония возложения цветов к памятнику Г.Р.Державина. В ней примут участие представители власти Татарстана, национально-культурных объединений, педагоги, научная и литературно-культурная общественность, жители и гости республики. На родине поэта, в Лаишевском районе, также состоится торжественное возложение цветов к памятнику и концерт.



Финал V республиканского конкурса «Миссис Татарстан — 2024»

13 июля, дирекция «Мисс Татарстан» (ул. З. Космодемьянской, 5), 0+

В конкурсе принимают участие семейные женщины в возрасте от 24 лет. Кастинг состоялся 15 июня, в выходные финалистки будут соревноваться за титул «Миссис Татарстан — 2024». Конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность, сочетающую в себе интеллект и внешнюю привлекательность, конкурентоспособность и доброту.

