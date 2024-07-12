«Мы влюбились в ваш город!» — будущие архитекторы из Красноярска покорены Казанью

Многие крупные российские города теряют свой исторический облик — сносятся исторические здания, а вместо них появляются однотипные дома, посетовала помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова на круглом столе в Доме приемов ASG. На мероприятии обсудили вопросы сохранения архитектурного наследия, а также — креативные продукты и практики их продвижения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова рассказала, что в последнее время ей все чаще приходится слышать фразу: «Проще сломать старое и построить новое и красивое, чем сохранить то, что уже есть».

Свои мысли она подкрепляет личным опытом и наблюдениями. Как член совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, она видела немало городов России. По ее словам, все крупные города в последние годы переживают переломный момент. Казань прошла через это раньше других, поэтому и научилась быстрее находить выход из такой ситуации.



— Некоторые крупные российские города теряют свой исторический облик, в них исчезает связь с прошлым. Где-то история забывается, а где-то сносится и строится новая — многоэтажная и однотипная, — посетовала она.

Прогуливаясь по центру города, можно увидеть богатое наследие, которым можно гордиться. Почему в Казани так много говорят о популяризации наследия? Потому что город прошел тернистый путь и поломал на этом немало костей.

— Перед нами и старшее поколение выступало за это [сохранение объектов, — прим. ред.], но каток подготовки к тысячелетию снес в городе порядка 2 500 исторических объектов. Убрали все — от трущоб до домов модерна, почти без разбора, — отметила Олеся Балтусова.



«Приходится из штанов выпрыгивать, чтобы найти интерес аудитории, не только у туристов, но и у горожан»

— В самом начале, когда социальные сети только набирали популярность, мы стали активно показывать в них проблемы, потому что людям интереснее обсуждать проблемы, чем просто любоваться тем, что уже создано. Так мы привлекали людей к нашей теме, — рассказала помощник раиса.

Олеся Балтусова: «Людям интереснее обсуждать проблемы, чем просто любоваться тем, что уже создано». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Так была проведена экскурсия под названием «Казань, которую мы теряем», которая рассказывала о том, как исчезала старая историческая Казань

— Людям было интересно, они активно участвовали в обсуждении этой темы. Наследие важно сохранять не только для туристов, но и для жителей города. Важно, чтобы молодые люди, не обремененные прошлым, могли внести свой вклад. Мы хотим услышать их идеи и предложения. Мы часто руководствуемся стереотипами и думаем, что достаточно просто опубликовать анонс. Приходится из штанов выпрыгивать, чтобы найти интерес аудитории, не только у туристов, но и у горожан,— посетовала выступающая.

«За молодыми архитекторами — наше будущее»

Все больший акцент сейчас делается на цифровизации и молодых талантах — студентах архитектурных направлений вузов страны. Ведущие архитекторы, реставраторы и люди, заинтересованные в сохранении культурного кода страны, уверены, что за ними — будущее этой сферы.

Сотрудничество Сибирского федерального университета с ASG Invest началось еще в 2018 году. В Казань вновь приехали студенты архитектурного факультета — они прибыли из Красноярска, чтобы обучиться у опытных профессионалов. Ведущие архитекторы и реставраторы компании, имеющие многолетний опыт работы, поделились с ними знаниями о том, как столице Татарстана удалось преодолеть сложности и сохранить объекты культурного наследия.

— Студенты, которые только начинают свой путь в архитектуре, часто имеют больше свежих идей и взглядов на то, как можно сохранить исторические памятники. Они не обременены тяжелым прошлым, которое может влиять на принятие решений, и могут предложить новые подходы к сохранению культурного наследия. За молодыми архитекторами — наше будущее, — единогласно заявили участники прошедшего собрания.

В рамках архитектурного сообщества состоялось значимое событие — встреча ведущих архитекторов и студентов архитектурного вуза, посвященная проблеме сохранения объектов культурного наследия. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Недавно эти же студенты получили возможность погрузиться в реальный рабочий процесс. Они провели практические обмеры объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре города. Среди них были усадьба Ажгихина, флигель усадьбы Даниловых, дом Землянова и номера Михайлова.

— Практика помогает студентам лучше осознать ценность объектов культурного наследия и почувствовать материалы на практике. Обмерные работы необходимы для создания трехмерной модели здания и разработки новых концепций использования, — рассказала старший преподаватель кафедры основ архитектурного проектирования Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета Анастасия Орлова. — Мы благодарны за то, что организация предоставляет студентам не только возможность практиковаться, но и ценные объекты для изучения.

По объектам студентов водил директор реставрационных мастерских Иван Никонов, он также поучаствовал в прошедшем собрании. предоставлено ASG Invest

Архитектура — это история, к которой можно прикоснуться

Светлана Бородина, старший научный сотрудник Международного института культурного наследия, с теплотой вспоминает начало сотрудничества с коллегами из Сибири.

— В 2018 году группа студентов во главе с Анастасией Орловой впервые приехала к нам на обмерную практику. Тогда мы не знали, что это такое, но с радостью согласились, потому что это показалось нам интересным. Уже сейчас, по прошествии нескольких лет, мы понимаем, что не зря потратили время. Нам удалось привлечь внимание к нашим проблемам, оцифровать проекты зданий и перевести их в 3D-модели. За это время мы вместе со студентами посетили все здания, которые хотели изучить, — рассказала Бородина.



Она не могла не упомянуть их совместную работу — книгу «Спасенная красота. Инвестиции во благо!». Недавно книга получила диплом на фестивале «Архитектурное наследие», а также диплом Союза архитекторов России в номинации «Лучшая книга об архитектурном наследии».

В Казани все чаще происходят масштабные события, связанные с сохранением и популяризацией архитектурного наследия города. Например, в 2015 году в столице Татарстана проходил съезд реставраторов, на котором был принят этический кодекс сообщества.

— Объекты, восстановленные в нашем городе, являются результатом как научных исследований, так и особого подхода к сохранению исторического наследия, который можно назвать «казанским феноменом». Этот позитивный опыт часто рассматривается и описывается в различных работах: по экономике, истории архитектуры, социологии, философии, культурологии и так далее. Мы особенно рады, что он также используется в качестве учебного материала, — отметила Бородина.



Анастасия Орлова: «Чтобы понять город — нужно исследовать его историю и почувствовать его жизнь. Архитекторы — уникальные люди, а архитектура — это история, к которой можно прикоснуться». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Наследие становится центром внимания. У нас нет четкого плана действий, поэтому мы ищем людей с интересными идеями. Зачем люди приезжают в центр? Просто чтобы там побыть. Раньше в центре искали развлечений и удовольствий, а сейчас?.. — заявила Бородина.



Это не просто место, это возможность прикоснуться к истории. Здесь можно заглянуть внутрь объектов и увидеть разные детали. Как заметила Анастасия Орлова, именно мелкие детали часто вызывают наибольший интерес.