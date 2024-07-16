В Госдуме предложили удвоить штрафы за плохое состояние дорог

Фото: Динар Фатыхов

Аварийность на дорогах из-за плохого качества асфальта растет: за последние 7 лет число крупных ДТП по этой причине увеличилось вдвое. В связи с этим, депутаты ЛДПР предлагают ужесточить наказание за некачественное содержание дорог, сообщила в телеграм-канале фракция.

Законопроект предусматривает штраф для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических от 400 до 600 тысяч рублей.

Если же из-за некачественного покрытия произойдет ДТП с лёгкими или средними травмами, сумма штрафа для должностных лиц вырастет до 200 тысяч рублей, а для юридических — до 1 миллиона рублей

Введение штрафов является мотивацией для дорожных служб делать дороги более качественно, высказался председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Напомним, этой зимой в отношении главы исполкома города Нурлат возбуждено административное дело за плохое состояние дорог. Проверка показала, что на улицах города образовались снежные валы, а пешеходные переходы были не очищены от снега и наледи, обстановка на улицах города создавала угрозу безопасности движения и повышала риск травмирования.

Дарья Пузикова