День в истории 10 июля: создание НКВД, Полтавская битва, главы МЧС стран БРИКС в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 июля 2024 года
Сегодня в Казани пройдет совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. 10 июля отмечают День победы русской армии в Полтавском сражении. 13 лет назад в Татарстане произошла трагедия — затонул теплоход «Булгария», 90 лет назад в СССР был создан НКВД, 105 лет назад в Казань прибыла революционерка, супруга Ленина — Надежда Крупская, 168 лет назад родился выдающийся ученый Никола Тесла. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Казани.
- Памятно-мемориальное мероприятие в честь пострадавших и погибших на теплоходе «Булгария».
- Первый день работы Международной выставки строительных и отделочных материалов «Стройка». Она продлится в МВЦ «Казань Экспо» до 12 июля.
- Встреча министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина с ИТ-компаниями.
- Чемпионат России по парусному спорту среди мужчин и женщин.
- Открытие парка альпак «Пача Мама» в загородном парке «Свияга».
- Киновечер республиканского фестиваля архивного кино в сквере Аксенова.
Кто родился: певец Сергей Лемешев и актер Илья Олейников
- 1509 — французский богослов, реформатор церкви Жан Кальвин (скончался 27 мая 1564 года). Его идеи положили начало широкому развитию индивидуализма, содействовали приобретению политической независимости в различных странах.
- 1765 — русский военный, герой Отечественной войны 1812 года Петр Багратион (скончался 24 сентября 1812 года). Он принимал участие в Итальянском и Швейцарском походах Суворова. В Аустерлицком сражении Багратион командовал войсками правого крыла союзной армии, которые в конце неудачного для русской армии сражения прикрывали отход главных сил. Во время Отечественной войны 1812 года полководец особенно отличился в Бородинском сражении. Его части отразили все атаки армии Наполеона. Сам же генерал Багратион был ранен в этом сражении и через 17 дней скончался от гангрены.
- 1856 — американский изобретатель сербского происхождения Никола Тесла (скончался 7 января 1943 года). Он опередил свое время и изобрел немало технических устройств, которые считаются революционными и по сей день. Ученый открыл явление вращающегося магнитного поля, изобрел многофазную систему передачи электроэнергии, разработал высокочастотный трансформатор (катушка Тесла), развил технологию радиосвязи.
- 1871 — французский писатель Марсель Пруст (скончался 18 ноября 1922 года). Он стал автором знаменитого романа «В поисках утраченного времени», состоящего из семи частей. Долгое время он не мог найти издателя для своего объемного произведения. В конце концов, книга была выпущена за счет автора издателем Бернаром Грассе.
- 1902 — советский оперный певец Сергей Лемешев (скончался 26 июня 1977 года). Всего артистом было спето более 30 различных партий. Среди лучших можно отметить партию Ленского, исполненную им более 500 раз и очень любимую самим певцом. Впервые в 1939 году Лемешев исполнил все романсы Чайковского (цикл из пяти концертов).
- 1905 — советский писатель Лев Кассиль (скончался 21 июня 1970 года). Признание ему принесла автобиографическая повесть «Кондуит и Швамбрания». Известны романы Кассиля «Вратарь республики», «Ход белой королевы», «Чаша гладиатора». Писал он и рассказы, многие из которых посвящены будням Великой Отечественной войны.
- 1947 — советский и российский актер Илья Олейников (скончался 11 ноября 2012 года). Как актер он полюбился зрителям по комическим ролям. А наибольшую популярность получил как создатель и актер программы «Городок», которую запустил в 1993 году вместе с Юрием Стояновым.
- 1957 — советский и российский актер Юрий Стоянов. Он начал сниматься еще в 1980-х. На съемках картины «Анекдоты» в 1989 году он и познакомился с Ильей Олейниковым, своим будущим другом и коллегой. Потом было еще немало ролей в фильмах «Карнавальная ночь 2», «Алхимики», «Золотой ключик», «Белая гвардия», «Вампиры средней полосы», «Папы», «Мамонты» и других. Но наиболее любимыми для актера стали роли в серьезных лентах — «12» Никиты Михалкова и «Человек у окна».
Кто скончался: герой Испании Сид Кампеадор и татарский композитор Газиз Альмухаметов
- 1099 — национальный герой Испании Сид Кампеадор (дата рождения неизвестна). Слава его была настолько велика, что его жизнь даже легла в основу эпоса «Песнь о моем Сиде». Прозвище «Эль Сид» ему дали мавры (от арабского «сиди» — вождь). А Кампеадором его называли испанцы, это означало «доблестный, воитель». Настоящее же имя легендарного полководца — Родриго Диас де Бивар.
- 1858 — французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Огюст Монферран (родился 23 января 1786 года). Когда российский император Александр I был в Париже, Монферран показал ему свои проекты и был приглашен в Россию. Ему было поручено перестроить Исаакиевский собор в Петербурге, но по сути архитектор создал его заново. После смерти Александра I он возвел Александровскую колонну в память об императоре на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Монферран спроектировал также другие здания для российской столицы (дворцы Лобанова-Ростовского, Демидова и Гагариной), руководил строительством Нижегородской ярмарки, установил Царь-колокол в Московском Кремле.
- 1938 — татарский певец и композитор Газиз Альмухаметов (родился 29 октября 1895 года). В 1922 году уроженец Башкортостана переехал в Казань, где завершил работу над первой татарской оперой «Сания» на либретто Фатиха Амирхана совместно с Василием Виноградовым и Султаном Габяши. Ни в Казани, ни в Уфе тогда оперных театров не было. Премьера состоялась в 1925 году в столице ТАССР. За первой оперой последовала вторая — «Эшче» на либретто Мажита Гафури.
- 1995 — советский и российский конструктор ракетно-космических систем, участник разработки первых отечественных боевых баллистических ракет Вячеслав Ковтуненко (родился 31 августа 1921 года). Под руководством и при непосредственном участии Ковтуненко были разработаны проекты космических экспедиций к Венере. Кроме того, при его участии были созданы первые космические аппараты, которые совершили экспедиции к Марсу и его спутнику Фобосу.
Праздники: День победы русской армии в Полтавском сражении
- День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Сама битва — решающий эпизод Великой Северной войны — состоялась 8 июля 1709 года. Первое крупное празднование этой победы было организовано к ее 200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник).
События в истории: Надежда Крупская в Казани, «Обезьяний процесс» в США, учреждение НКВД
- 1547 — во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет, дуэли происходили столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли. Официально известная последняя дуэль во Франции случилась 21 апреля 1961 года между Рене Рибьером, депутатом Национального собрания, и Гастоном Деффером, мэром Марселя. Тогда репортеру компании Gaumont не просто удалось стать очевидцем поединка, но и записать видео. Причиной столкновения было то, что во время дебатов Рибьер неоднократно перебивал своего оппонента. Оба участника остались в живых.
- 1878 — в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток, чтобы остановить возникшую на игре драку. Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили потасовку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком. Кстати, право судить игру на тот момент предпочитали отдавать не профессионалам, а любителям. Даже сэр Артур Конан Дойл был футбольным арбитром.
- 1919 — в Казань прибыл агитпароход ВЦИК «Красная звезда». В качестве представителя Наркомпроса в мероприятии участвовала супруга Владимира Ленина Надежда Крупская, которая выступила с докладом в актовом зале Казанского университета. Результатом ее приезда, в частности, стал перевод Центральной библиотеки из тесных помещений в здании бывшей Думы в бывший особняк Ушковой напротив университета, куда супруга Владимира Ленина заглянула после выступления.
- 1925 — в американском городке Дейтоне (штат Теннесси) начался «Обезьяний процесс» — против преподавания теории Дарвина. Учителя Джона Скоупса обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию, который к 1925 году был введен в 15 штатах. Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в 100 долларов — правда, позже приговор был отменен по техническим причинам. Закон же, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть до 1967 года.
- 1934 — в СССР был создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). В его состав вошло Объединенное государственное политическое управление СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности. НКВД занимался коммунальным хозяйством, строительством, другими отраслями промышленности. В его ведении были организация политического сыска с правом вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные и внутренние войска, контрразведка в армии.
- 1935 — Москва приняла постановление о Генеральном плане реконструкции города. Он предусматривал создание новых широких транспортных магистралей и расширение имеющихся, возведение мостов, строительство метрополитена, обводнение и озеленение. Осуществление Генплана остановила Великая Отечественная война. Однако часть работ реализовать все же удалось.
- 1941 — немецкие войска стали наступать на Ленинград. Началась оборона города на Неве продолжавшаяся 900 дней, сражения проходили в Ленинградской области, Эстонской ССР, на западе Калининской области и на юге Карело-Финской ССР. 8 сентября наступила блокада города, которая длилась 872 дня.
- 1949 — в результате землетрясения был полностью уничтожен таджикский город Хаит. Трагедии предшествовали два форшока, в результате чего обрушилось 2,5 млн квадратных метров рыхлого грунта. 10 июля с гор с двух сторон стали надвигаться массы горной породы площадью 100 кв. метров скоростью до 100 км/ч, после сошло около 100 лавин, была уничтожена гора Чохрак, сила землетрясения составила от 7,5 до 10 баллов. Число погибших оценивалось до 30 тысяч человек.
- 1962 — в США запустили спутник связи Telstar-1. Он передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории земного шара. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном.
- 1998 — премьер-министром Татарстана стал Рустам Минниханов. Он был главой Кабмина республики до 25 мая 2010 года. На этой должности Минниханов, в частности, возглавил переход республики на электронный документооборот.
- 1998 — президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал Земельный кодекс республики, в котором была провозглашена частная собственность на землю. Впервые в истории России.
- 2011 — на Волге, у села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ, затонул теплоход «Булгария», совершавший круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань. Погибли 122 человека из 201, находившегося на борту, в том числе 28 детей и капитан Александр Островский — его тело обнаружили на капитанском мостике. В России объявили общенациональный траур два дня спустя. После масштабной прокурорской проверки соблюдения правил безопасности на транспорте в декабре 2011 года негодными к плаванию признали более 300 речных судов. В июне 2012 года был подписан федеральный закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В июле 2012 года был принят закон, ужесточавший контроль за судоходством на внутренних водных путях РФ, в частности, он усилил санкции за безлицензионную перевозку пассажиров и ввел крупные штрафы за нарушение требований обеспечения их безопасности.
- 2020 — премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил особую экономическую зону «Алабуга». Там ему показали работу завода по созданию углеродного волокна. Сопровождал его глава Татарстана Рустам Минниханов.
- 2023 — Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин 29 июня встречался с бойцами ЧВК «Вагнер» и главой военной компании Евгением Пригожиным. Встреча в Кремле длилась три часа, президент дал оценку действиям ЧВК и выслушал их объяснения.
- 2023 — Владимир Путин подписал закон, по которому насилие или угрозы со стороны коллекторов будут наказываться лишением свободы сроком до 10 лет. Он устанавливает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности граждан.
- 2023 — в Казани завершилась реставрация дома Колодкиной на улице Жуковского, 12, в котором сто лет назад жил татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан.
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