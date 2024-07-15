На протяжении недели в Татарстане температура днем не опустится ниже +24 градусов

Фото: Максим Платонов

На протяжении недели в Татарстане температура днем не опустится ниже +24 градусов. Стоит отметить, что в прошедшие выходные в регионе установилась теплая и сухая погода, однако в субботу в восточных районах республики прошел кратковременный дождь. Максимальная температура днем составила от +26 до +29 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Сегодня в Татарстане наблюдается схожая погода: в западных районах без осадков, в восточных, напротив, местами кратковременный дождь. Температура воздуха в полдень составила от +24 до +29 градусов.

Во вторник и среду существенных осадков не ожидается. В эти дни ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, днем — от +25 до +30.

В середине недели, 18 июля, погода будет зависеть от атмосферного фронта. Местами пройдут дожди с сильными ветрами. Ночью температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, а днем столбики термометров покажут от +24 до +29.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 19 и 20 июля в республике также сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +18 градусов, а днем воздух прогреется от +25 до +30.

Сегодня Гидрометцентр Татарстана предупредил, что с 16 по 22 июля в некоторых районах республики сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), а в отдельных западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). Это означает, что существует высокий риск возникновения возгораний из-за сухой и жаркой погоды.