Генерал Попов, который ранее был обвинен в мошенничестве, переведен под домашний арест

Фото: Динар Фатыхов

Генерал Иван Попов, который ранее был обвинен в мошенничестве, переведен под домашний арест. Соответствующее решение было принято 235-м гарнизонным военным судом по ходатайству следствия, сообщает «Интерфакс».

Ивану Попову избрана мера заключения в виде домашнего ареста до 11 октября. Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Экс-командующий 58-й армией был арестован 21 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уже в следующем месяце в Москве суд принял решение о заключении под стражу еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с Иваном Поповым.