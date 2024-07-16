В России предложили ужесточить наказание за ненадлежащее содержание диких животных

Фото: Илья Репин

В России призвали ужесточить наказание за содержание и разведение диких и опасных животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях. Копия обращения депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.

По словам депутата, в России неоднократно поднимался вопрос об ужесточении правил содержания крупных, опасных и диких животных в частной собственности. Так, в одном из районов Санкт-Петербурга недавно произошёл несчастный случай с нападением медведя, которого держали в вольере при частном доме.

— Надо отметить, что подобные трагедии происходят регулярно по всей стране. Граждане заводят диких и опасных зверей, которые регулярно нападают и травмируют своих владельцев, детей, гостей и так далее, — подчеркнул он.

Напомним, в России планируют ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству посоветовал принять законопроект. Правительство России также поддержало эту инициативу.

Елизавета Пуншева