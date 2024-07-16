«Первый раз такое слышу»: Беляев прокомментировал слухи о назначении на пост главы Менделеевского района

Фото: Роман Хасаев

По информации Chelny-biz.ru, имя Радмира Беляева, главы Менделеевского района, появилось в списке кандидатов на пост главы Тукаевского района. Однако сам Беляев опровергает эту информацию.

— Первый раз такое слышу. Мне и в Менделеевске хорошо. Много планов, которые необходимо реализовать, — прокомментировал слухи о назначении Беляев.

Радмир Беляев — потомок Раиса Беляева, одного из основателей города. Он начинал свою карьеру в автограде: был председателем городского студсовета, вице-президентом лиги студентов Татарстана. В 2009-2016 гг. работал в челнинском исполкоме, занимаясь развитием предпринимательства.



Помимо Беляева, в качестве потенциального кандидата на пост главы Тукаевского района рассматривается Ленар Зарипов, глава Актанышского района.

Анастасия Фартыгина