«Первый раз такое слышу»: Беляев прокомментировал слухи о назначении на пост главы Менделеевского района
По информации Chelny-biz.ru, имя Радмира Беляева, главы Менделеевского района, появилось в списке кандидатов на пост главы Тукаевского района. Однако сам Беляев опровергает эту информацию.
— Первый раз такое слышу. Мне и в Менделеевске хорошо. Много планов, которые необходимо реализовать, — прокомментировал слухи о назначении Беляев.
Радмир Беляев — потомок Раиса Беляева, одного из основателей города. Он начинал свою карьеру в автограде: был председателем городского студсовета, вице-президентом лиги студентов Татарстана. В 2009-2016 гг. работал в челнинском исполкоме, занимаясь развитием предпринимательства.
Помимо Беляева, в качестве потенциального кандидата на пост главы Тукаевского района рассматривается Ленар Зарипов, глава Актанышского района.
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