Чем угощали гостей на «Вкусной Казани»

Кухня народов мира и мастер-классы звездных шефов

Фото: Мария Зверева

В прошедшие выходные у «Чаши» состоялся десятый, юбилейный гастрофестиваль «Вкусная Казань». Праздник прошел в формате семейного пикника. Рестораны и кафе презентовали кухню народов мира, шеф-повара делились секретами мастерства, а по вечерам проходили концерты и кинопоказы под открытым небом. На фестивале побывал корреспондент «Реального времени».

В минувший уик-энд гостей фестиваля «Вкусная Казань» превратили в «королей гриля»



На гастрофестивале «Вкусная Казань», прошедшем 13—14 июля, гостей не только угощали деликатесами, но и учили их готовить. В роли педагога выступил авторитетный московский шеф-повар, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу, амбассадор торговой марки «Махеевъ» Григорий Мосин. На «Вкусной Казани» именитый шеф давал мастер-классы для всех желающих: делился секретами приготовления на гриле мяса и рыбы.

— У нас будет рыба с соусом «Терияки» — это блюдо обожаю за то, что оно быстрое. Соус терияки в нем ведет себя прекрасно: получается красивая сладкая азиатская глазурь. Еще приготовим куриные крылышки в соусе «Манго-Чили». Буду рвать говядину — растомлю говяжью шею так, что ее можно будет разобрать пальцами на волокна. Добавлю к ней соус «Барбекю», вишневый или черничный джем, — поделился Григорий с «Реальным временем» перед началом мастер-классов.

На «Вкусной Казани» Григорий Мосин делился секретами приготовления на гриле мяса и рыбы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ни один рецепт не обошелся без соусов и джемов. Шеф-повар использовал продукцию «Махеевъ», с которой уже давно работает. «Мы с «Махеевым» уже приготовили столько блюд на различных фестивалях, что можно создать хорошую, толстую книгу, которая будет сопоставима по толщине с «Книгой о вкусной и здоровой пище», — улыбается он.

— Главное, что буду показывать, — что соусы, к которым мы все привыкли, — это не только финишный аккорд, но и прекрасный самостоятельный ингредиент для создания крутого полуфабриката. Продукты «Махеевъ» — и соусы, и маринады, и джемы — важная составная часть блюд. Кстати, я обожаю использовать джемы с мясом. Люди, которые пробуют мои рецепты и повторяют их дома, тоже в восторге, — рассказал Григорий.

«Главное, что буду показывать, — что соусы, к которым мы все привыкли, — это не только финишный аккорд, но и прекрасный самостоятельный ингредиент для создания крутого полуфабриката», — рассказал шеф-повар. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Гости фестиваля идеи знаменитого шефа оценили. Например, житель Казани Рустам после дегустации получившегося стейка поделился с нашим изданием: «И мясо, и соус «5 перцев» понравились. Обязательно попробуем приготовить дома».



Угощения из Китая, юрта из Кыргызстана

Кафе «Сянлун» предлагало китайскую кухню. Например, национальное блюдо из курицы с особым соусом. «В китайской кухне соус — очень-очень важен. Он может сделать блюдо намного вкуснее», — объяснил сотрудник кафе Чжан Цзыхань. Также у гостей была возможность приобрести снеки прямиком из Поднебесной.

— Я очень рад, что мы можем показать россиянам, что китайские блюда вкусные, и дать их попробовать. У нас есть чипсы, китайский чай, закуски — и сладкие, и острые, и кислые, — рассказал Чжан.

Желающие познакомиться с киргизской культурой могли попробовать плов и даже заглянуть в настоящую юрту. Ее привезли из самого Кыргызстана. Такие строили еще в V—VI веке. Юрта сделана из натурального войлока, поэтому летом в ней не жарко, а зимой не холодно. Внутри — картины со сценами из жизни народа и национальный ковер ширдак. Кстати, искусство его изготовления включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой исчезновения.

Древнерусские рецепты и японские десерты

Семейная блинная из Екатеринбурга предлагала блины по древнерусским рецептам. Секреты традиционного блюда искали по разным источникам, расспрашивали старожилов. В Казани екатеринбуржцы оказались впервые. «Мы в восторге от города, от того, как фестиваль организован, даже от культуры людей. Все очень вежливые, доброжелательные. Город очень чистый, приятно посмотреть», — говорят они.

На «Вкусной Казани» можно было попробовать и японский десерт моти из рисовой муки. В первый же день желающих оказалось даже больше, чем ожидала кондитер Эльвира. «Завтра тоже будем, если что-нибудь останется», — посмеялась она.

Популярное в Испании и Франции блюдо под названием чуррос продавало на фестивале кафе «Маленький француз». Десерт готовится из заварного теста и обжаривается во фритюре.

Посетители оценили разнообразие представленных национальных культур.

— Праздник замечательный, очень много интересных локаций. Такие мероприятия сближают наш многонациональный народ. Проводя такие фестивали, думаю, государство осуществляет хорошие цели по объединению людей, — уверена Салтанат.

На фестиваль она пришла с мамой и младшими сестренками. «Доброжелательность всех поражает. Все улыбаются друг другу, позитивно настроены», — соглашается с дочерью Жолдыз.

Диана тоже пришла на «Вкусную Казань» с маленькой дочкой.

— Мне очень нравится, что в Казани проводится много гастрономических мероприятий. Недавно мы были на фестивале мороженого. От «Вкусной Казани» в восторге. Организовано хорошо, представлены разные кухни, фермерские продукты, — рассказала о своих впечатлениях Диана и отправилась за стейком.

Гости фестиваля оценили разнообразие представленных национальных культур. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Музыка и кино под открытым небом

Кстати, на «Вкусной Казани» готовили не только профессионалы, но и спортсмены. Например, хоккеисты «Ак Барса» под руководством бренд-шефа ресторана Way Александра Косова сделали необычные треугольники: из блинного теста и с жюльеном вместо привычной начинки. Гости оценили оригинальный рецепт, а спортсмены — новый опыт. «Сложнее всего было сдержаться: так треугольники и не попробовал, все раздал», — посетовал игрок «барсов» Илья Сафонов.

А еще для гостей работал лекторий, где можно было узнать секреты диеты Криштиану Роналду и научиться проводить китайские чайные церемонии. По вечерам шли концерты и кинопоказы. Так что организаторы приготовили пищу не только для тела, но и для души.



Также для гостей проводили лекции, а по вечерам проходили концерты и кинопоказы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

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