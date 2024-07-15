В России в стационарах остается 17 пациентов с ботулизмом

Фото: Салават Камалетдинов

В России в стационарах остается 17 пациентов с ботулизмом. Из них 11 человек находятся в реанимации, а семь — на искусственной вентиляции легких, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава России.

В июне 2024 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о 301 госпитализации.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от ботулизма пострадало 417 человек, двое умерли. Инфекция была обнаружена в 11 субъектах страны.