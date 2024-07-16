Прожиточный минимум в Татарстане может вырасти на 15% — до 15 тысяч рублей
Правительство Татарстана намерено повысить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения до 15 073 рублей. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Рост величины прожиточного минимума составит порядка 14,7%.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум утвердят в размере 16 430 рублей, для пенсионеров — 12 963 рубля, а для детей — 14 621 рубль.
С 1 января 2024 года средняя величина прожиточного минимума в Татарстане составляет 13 135 рублей в месяц. Для трудоспособного населения этот показатель установлен в размере 14 317 рублей, для пенсионеров — 11 296 рублей, а для детей — 12 741 рубль.
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