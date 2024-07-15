В Казани на неделю ограничат движение транспорта по улице Московской
В Казани на неделю ограничат движение транспорта по улице Московской. Данные меры будут введены из-за обустройства трассы водопровода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезжая часть в районе здания №28 будет закрыта с 17 по 23 июля.
Сегодня в Казани также продлили ограничение движения транспорта на участках улиц Приволжского и Советского районов. Меры приняты из-за реконструкции водовода, движение будет возобновлено 31 августа.
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