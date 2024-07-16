В Казани четыре человека предстанут перед судом за организацию подпольного казино в гаражном комплексе

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Казани, обвиняемых в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, с октября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемые, действовавшие в сговоре, организовали и проводили азартные игры в арендованном помещении гаражного комплекса в Ново-Савиновском районе Казани. Заместитель прокурора республики Ильнур Ибрагимов утвердил обвинительное заключение по данному делу.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц).

Анастасия Фартыгина