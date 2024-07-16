Пополнение баланса и покупка сим-карты с паспортом: в России ужесточат контроль за оборотом сим-карт
В России могут ужесточить контроль за продажей сим-карт. Соответствующие поправки в закон «О связи» уже разработаны Минцифры и сейчас проходят межведомственное согласование, сообщают «Ведомости». Они могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии — до 4 августа.
Согласно поправкам, пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта. А купить сим-карту — только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия. При несоблюдении этих требований продавец может быть оштрафован на сумму до 10 тыс. рублей за каждую сим-карту, проданную с нарушениями.
Напомним, на заседании Госдумы в первом чтении был одобрен законопроект, по которому иностранцам будет запрещено оформлять на себя более 10 абонентских номеров. Также законопроект предусматривает обязательное информирование абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах.
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