Рустам Минниханов: Татарстан стремится быть эффективным мостом между Турцией и Россией

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

В Стамбуле состоялась встреча Рустама Минниханова, раиса Татарстана, с деловыми кругами Турции. В своем выступлении Минниханов подчеркнул важность регулярного диалога с партнерами для укрепления и расширения экономических связей.

По словам раиса, Татарстан стремится быть эффективным мостом между странами.

— Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот между нашими регионами составил порядка 2,9 миллиарда долларов, что свидетельствует о впечатляющем росте — почти в 2,5 раза. Турецкие компании, ряд представителей которых сегодня присутствуют на нашей встрече, инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, — отметил Рустам Минниханов.

Он выразил благодарность руководителям турецких компаний за надежность и эффективное сотрудничество, заверив, что Татарстан продолжит оказывать им поддержку. В ходе встречи обсуждались проекты, реализуемые сегодня в Татарстане с участием турецких партнеров, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

Анастасия Фартыгина