Рустам Минниханов изменил структуру должностей в Министерстве образования и науки

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении структуры должностей в республиканских министерствах. В Министерстве образования и науки число сотрудников увеличилось на две единицы — теперь их 156. В то же время в Министерстве по делам молодежи количество должностей сократилось на две — до 42, сообщает ГТРК Татарстан.

В указ о количестве должностей государственной гражданской службы в госорганах республики внесены изменения. Цель этих изменений — улучшить работу министерств. Дополнительные расходы, связанные с увеличением штата в Минобрнауки, правительство республики должно обеспечить за счет бюджета.

В конце апреля раис Татарстана Рустам Минниханов также внес изменения в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В составе совета произошли кадровые изменения: выведено четыре человека и введено пять новых членов.