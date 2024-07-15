ЕС может бойкотировать встречу министров иностранных дел союза из-за визита Орбана в Москву

В Евросоюзе рассматривают возможность бойкота традиционной неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая должна пройти в столице Венгрии 28—29 августа, сообщает Интерфакс.

По информации издания, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует назначить на тот же срок официальное заседание совета. Это освободит министров от собственного решения относительно поездки в Будапешт. Речь будет идти об официальной обязанности участвовать в совещании в Брюсселе.

Причиной такого решения стал визит в Москву премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана. По мнению руководителей институтов союза и большинства государств-членов, Орбан не должен был выступать с мирной инициативой, так как она не была согласована с остальными странами ЕС. В Брюсселе напоминают, что председательство Венгрии в Совете ЕС с 1 июля до конца года не дает ей права выступать от имени Евросоюза на международной арене.

Главу правительства Венгрии обвиняют в том, что он злоупотребил полномочиями председателя Совета ЕС, обсуждая «прекращение огня» на Украине в противоположность позиции ЕС по «полной поддержке Киева и изоляции России».

Виктор Орбан посетил Москву 5 июля, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развития сотрудничества между Россией и Венгрией.