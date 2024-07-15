В Советском районе Казани более 250 домов попадут под временное отключение воды

Фото: Максим Платонов

С 9.00 23 июля до 11.00 24 июля в части Советского района Казани будет прекращена подача воды. Это связано с работами МУП «Водоканал» по подключению переложенного в рамках реконструкции участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

Протяженность участка — 1 020 метров, он расположен между домом №33 на улице Каспийской и забором «Азино».

Под отключение попадают многоквартирные жилые дома (25), школы (1), детские сады (2), административные здания (49), котельные (1), гостиницы (1) и частные жилые дома (234). Также ожидается понижение давления воды в некоторых зданиях Советского района.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.