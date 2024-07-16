Сабурская: в Татарстане зафиксировали более 650 тыс. обращений в системе «Народный контроль»

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская представила доклад о работе ГИС «Народный контроль» за первое полугодие 2024 года.

Всего за этот период было зарегистрировано 652 089 обращений, из которых решено 589 077. В 36 550 случаях пользователи получили мотивированный отказ.

Самыми популярными категориями остаются «Дороги» (21 146 заявок), «Благоустройство и инфраструктура» (20 657) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (4 224). Далее следуют «ТКО» (2 530), «Транспорт», «Экология», «Торговля» и «Здравоохранение».

Каждое второе обращение в систему «Народный контроль» от казанцев — это жалоба на неудовлетворительное содержание и ремонт дорог, об этом в ферале этого года Сабурская сообщила на коллегии Минтранса республики.