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Вячеслав Володин запустил опрос о запрете электросамокатов

09:32, 16.07.2024
Вячеслав Володин запустил опрос о запрете электросамокатов
Фото: Максим Платонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение подписчиков о необходимости запрета использования электросамокатов.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах для самокатчиков. По словам Володина, поступают предложения и о полном запрете такого транспорта.

Анастасия Фартыгина

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