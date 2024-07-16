Вячеслав Володин запустил опрос о запрете электросамокатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение подписчиков о необходимости запрета использования электросамокатов.
Напомним, что Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах для самокатчиков. По словам Володина, поступают предложения и о полном запрете такого транспорта.
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