Politico: депутаты Европарламента хотят лишить Виктора Орбана права голоса в ЕС

Депутаты Европейского парламента рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса в сообществе из-за позиции премьер-министра страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Politico.

— Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Евросоюзе могут бойкотировать неформальную встречу глав МИД стран ЕС, которая должна пройти в столице Венгрии 28—29 августа. Также Виктор Орбан отправил лидерам стран Евросоюза план урегулирования украинского конфликта.

Напомним, в начале июля этого года президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве. После этого венгерский политик направился с визитом в Китайскую Народную Республику.

Олег Исаков