Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-аккаунты более 200 российских СМИ

Фото: Максим Платонов

Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование о разблокировке YouTube-аккаунтов более 200 российских СМИ, федеральных органов власти и других организаций и деятелей, которые высказываются в поддержку действий российских властей. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.

По мнению представителей РКН, ограничительные меры нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

— Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в России планируют полностью заблокировать доступ в YouTube в сентябре. Эту информацию подтвердили два источника.

Елизавета Пуншева