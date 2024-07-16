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Сегодня в Казани потеплеет до +30 градусов, осадков не ожидается

07:30, 16.07.2024
Сегодня в Казани потеплеет до +30 градусов, осадков не ожидается
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +28 до +30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 15—20 м/с. По Татарстану также не ожидается осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +25 до +30 градусов.

Накануне в Татарстане в третий раз переобъявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. Оно продлится до 22 июля.

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