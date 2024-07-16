Таиланд ввел постоянный 60-дневный безвизовый режим для россиян

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Таиланда приняло решение о введении постоянного безвизового режима для граждан 93 государств, включая Россию. Приказ МВД Таиланда, утвержденный премьером Сеттхой Тхависином, опубликован в Royal Government Gazette.

Согласно документу, держатели паспортов или заменяющих их документов из указанных стран могут въезжать на территорию королевства с туристическими целями на срок до 60 дней. Новый порядок действует с 15 июля 2024 года.

Напомним, согласно межправительственному соглашению России и Таиланда об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, срок безвизового пребывания был ограничен 30 днями. Однако таиландские власти регулярно разрешают туристам из России находиться в стране дольше.