Цены на малогабаритное жилье в России выросли

Фото: Динар Фатыхов

За год малогабаритные однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 квадратных метров в новостройках подорожали в среднем до 146,1 тыс рублей за квадратный метр. Рост цен зафиксирован в 65 из 70 городов, принявших участие в исследовании, сообщает ТАСС.

Сильнее всего стоимость такого жилья выросла в Грозном — на 51,9% по сравнению с июлем 2023 года. На втором месте оказался Волжский (плюс 42,9%), а на третьем — Астрахань (плюс 38,6%). Пятерку лидеров по росту цен замкнули Омск (плюс 38,1%) и Оренбург (плюс 34,9%).

Меньше всего маленькие квартиры подорожали в Мурманске, Белгороде и Новокузнецке. В Москве небольшое жилье стало дороже на 9,2%, а в Подмосковье — на 3,7%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 12,4%.

В июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло из-за повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии завершения льготной ипотечной программы.