Более 70 тыс. человек посетили гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

Фото: Мария Зверева

В прошедшие выходные, 13 и 14 июля, в столице Татарстана прошел десятый по счету гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Мероприятие проходило в формате семейного пикника у Центра семьи «Казан», пишет прсесс-служба исполкома города.



Гости фестиваля выпили 30 тыс. литров напитков (от свежевыжатых соков до татарского чая) и съели более 20 тонн еды. В мероприятии приняли участие 111 ресторанов и кафе, фермеров, самозанятых, авторов уникальных сувениров и других предпринимателей.

1 / 37 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

На фестивале выступили приглашенные эксперты, которые поделились знаниями и опытом о тенденциях развития гастрономии и секретах успеха в этой сфере. Также все желающие смогли научиться готовить блюда под руководством шеф-поваров. Всего на площадке состоялось 11 тематических лекций и столько же гастрономических мастер-классов.



Напомним, на организацию фестиваля в этом году потратили почти 6,3 млн рублей.