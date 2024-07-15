Суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа

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Суд в США прекратил уголовное преследование бывшего президента страны Дональда Трампа. Его обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами, сообщает РБК.

Суд признал назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным. В инстанции заявили, что в своде законов Соединенных Штатов нет нормы, которая позволяла бы назначить прокурора для проведения этого судебного преследования.

Сторона экс-президента США пыталась оспорить возбуждение дела именно на основании незаконности назначения спецпрокурора. Однако, как отмечает CNN, это был рискованный шаг, так как в других случаях суды принимали решения в пользу продолжения работы Джека Смита.

Обвинения экс-президенту были предъявлены прошлым летом. Утверждалось, что он хранил секретные документы, касающиеся национальной обороны, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, после того как покинул Белый дом.

В конце мая суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации документов по 34 пунктам. Ему грозило 136 лет тюрьмы.