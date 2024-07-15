В России в июне авиабилеты подорожали на 9%

Фото: Максим Платонов

В России в июне авиабилеты подорожали на 9%. Об этом стало известно на совещании о мерах по повышению доступности авиаперевозок, сообщают Ведомости.

Согласно данным ФАС, увеличение цен авиабилетов фиксируется с начала года. Так, в январе рост составил 14%, в феврале 18%, в марте 22%, в апреле 11%, а в мае оказался равен 9%.

В конце прошлого месяца, председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение продлить действие льгот на воздушные перевозки внутри страны.