В Казани пройдет конференция CRM И ПРОДАЖИ

Бизнес-лидеры и руководители крупных российских компаний поделятся кейсами и расскажут о том, как увеличить продажи, в формате TED-Talks

Фото: предоставлено amoCRM

Бизнес-конференция на 1 300 участников CRM И ПРОДАЖИ в формате TED-Talks пройдет 23 июля 2024 года в Бальном зале отеля «Корстон» (г. Казань, ул. Николая Ершова, 1а) (18+). Основатели крупных российских компаний, добившиеся больших успехов в области продаж и автоматизации бизнеса, поделятся своим опытом, удачными и неудачными кейсами. Событие будет сопровождаться крутым перформансом: это будут не просто лекции от авторитетных спикеров, а выступления с элементами звукового и светового шоу. Получить знания и советы в области продаж и автоматизации приглашаются 1 300 предпринимателей. Как попасть в их число и что ждет посетителей конференции — в нашем материале.

Источник идей для предпринимателей

Вот уже более чем в 25 крупных городах России прошли конференции проекта CRM И ПРОДАЖИ. Больше 50 тысяч предпринимателей приобщились к проекту и узнали о главных трендах бизнеса 2024 года: об IT и стартапах, о продажах и автоматизации, о том, как день ото дня увеличивать продажи в своей компании. Основатели крупных российских компаний, предприниматели, добившиеся реального успеха, описывают свои кейсы, показывают, как им удавалось добиваться успеха, и честно делятся неудачными историями — чтобы посетители получили возможность научиться не только на своих, но и на чужих ошибках.

Атмосфера в зале меньше всего напоминает скучные лекции и презентации. предоставлено amoCRM

amoCRM — IT-компания, в портфеле которой сотни тысяч проектов по всему миру и десятки тысяч партнеров. Конференции формата TED-Talks она проводит каждый год — это компания считает своей бизнес-миссией, чтобы десятки тысяч предпринимателей по всей России могли развивать свое дело, пользуясь передовыми наработками лидеров отрасли. Спикерами этих мероприятий уже были основатели крупных и успешных российских компаний, которые продолжают развиваться в современных непростых условиях: основательница бренда Vivienne Sabo Наталья Ракоч, Георгий Соловьев (Skyeng), Александр Кравцов («Экспедиция»), Алексей Локонцев (TOPGUN), Юлия Киселева («Хлебница») и другие.

amoCRM — это IT компания с десятками тысяч партнеров и сотнями тысяч клиентов по всему миру. предоставлено amoCRM

Выступали на конференции и медийные спикеры: Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Илья Авербух и многие другие.

Кто поделится своим опытом в Казани в 2024 году?

На конференции в Казани выступят спикеры, которые представят собственные подходы к ведению бизнеса и поделятся опытом.

Наталья Касперская — президент группы компаний InfoWatch, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Сооснователь «Лаборатории Касперского», участник грантовой и экспертной службы фонда «Сколково».

— президент группы компаний InfoWatch, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Сооснователь «Лаборатории Касперского», участник грантовой и экспертной службы фонда «Сколково». Султан Сафин — сооснователь татарской халяль-сети ресторанов «Тюбетей». Начинал с одного уличного павильона в форме тюбетейки, сегодня же — это портфель брендов из 11 ресторанов в Казани и Уфе, две концепции и команда из 450+ человек.

— сооснователь татарской халяль-сети ресторанов «Тюбетей». Начинал с одного уличного павильона в форме тюбетейки, сегодня же — это портфель брендов из 11 ресторанов в Казани и Уфе, две концепции и команда из 450+ человек. Айдар Булатов — сооснователь группы компаний Bulatov Group, основатель школы бизнеса для подростков «Фабрика предпринимательства», национального комплекса «Туган авылым», сети отелей и апартаментов «OTO», маркетплейса стоматологий 32top и сети суши-баров Yokoso.

— сооснователь группы компаний Bulatov Group, основатель школы бизнеса для подростков «Фабрика предпринимательства», национального комплекса «Туган авылым», сети отелей и апартаментов «OTO», маркетплейса стоматологий 32top и сети суши-баров Yokoso. Бу Букин — YouTube-блогер, амоБлог. Серийный предприниматель. Успешно открыл больше 50 бизнесов. Закрыл больше 50 бизнесов. На YouTube рассказывает, как запустить свое дело. Набрал 1 000 000 подписчиков и вошел в топ-10 блогов о бизнесе.

— YouTube-блогер, амоБлог. Серийный предприниматель. Успешно открыл больше 50 бизнесов. Закрыл больше 50 бизнесов. На YouTube рассказывает, как запустить свое дело. Набрал 1 000 000 подписчиков и вошел в топ-10 блогов о бизнесе. Никита Левин — эксперт по продажам amoCRM. Экс-топ-менеджер крупной международной компании, в amoCRM развивает коммерческий департамент, внедряет новые идеи. Более 7 лет опыта в организации и оптимизации отделов продаж.



— эксперт по продажам amoCRM. Экс-топ-менеджер крупной международной компании, в amoCRM развивает коммерческий департамент, внедряет новые идеи. Более 7 лет опыта в организации и оптимизации отделов продаж. Алексей Локонцев — основатель сети барбершопов TOPGUN и сети киберспортивных клубов COLIZEUM — сегодня у каждого бренда более чем по 200 точек по всей России и в странах СНГ

основатель сети барбершопов TOPGUN и сети киберспортивных клубов COLIZEUM — сегодня у каждого бренда более чем по 200 точек по всей России и в странах СНГ Наталья Карпова — руководитель телемаркетинга онлайн-школы «Фоксфорд». Онлайн-школа занимает первое место в рейтинге крупнейших компаний в сегменте детского образования по версии Smart Ranking 2024. Сегодня в «Фоксфорд» обучается более 31 тысячи детей

— руководитель телемаркетинга онлайн-школы «Фоксфорд». Онлайн-школа занимает первое место в рейтинге крупнейших компаний в сегменте детского образования по версии Smart Ranking 2024. Сегодня в «Фоксфорд» обучается более 31 тысячи детей Михаил Абрамов — управляющий партнер ГК «Интроверт» (построение IT-системы продаж enterprise-уровня с повышенными требованиями к производительности, безопасности и эффективности для крупного и среднего бизнеса). Среди клиентов — Skillbox, «Ведомости», Hutton Development, Braun и другие.

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