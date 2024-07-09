«Достаточно паспорта, можно без «военника»: в Татарстане формируют батальон «Батыр»

Добровольцам, решившим отправиться в зону СВО, помогут с оформлением и заплатят 1,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается набор на военную службу по контракту, формируется именной батальон «Батыр». Желающие вступить в его ряды могут заключить контракт с Минобороны и получить повышенную выплату от республики — до 1,5 млн рублей. Важно лишь успеть подписать документы до конца июля. Добровольцам полагаются крупные единовременные и ежемесячные выплаты, а также большой пакет мер поддержки для всей семьи. Подробнее о выплатах и льготах — в материале.



Контрактникам в Татарстане заплатят больше



В Татарстане полным ходом идет набор в именной батальон «Батыр», бойцы которого отправляются служить в зону СВО. На военную службу приглашают мужчин от 18 лет, необязательно с армейским опытом. Обратиться могут и молодые ребята, которым еще только предстоит вступить в ряды Вооруженных сил России. В этом случае служба по контракту заменит службу по призыву.

Заключить контракт могут и с мужчинами до 65 лет при наличии у них востребованной воинской специальности, а также с иностранными гражданами и даже с женщинами — на особых условиях.

На военную службу приглашают мужчин от 18 лет, необязательно с армейским опытом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подать заявление можно в военкомате по месту жительства или в центре оформления на военную службу:

Центр по приему на контрактную службу «Батыр» — Казань, ул. Воровского, 25 (рядом со станцией метро «Северный вокзал»);

Пункт отбора на военную службу по контракту — Казань, ул. Аэропортовская, 1.

Набор идет в условиях, особенно выгодных для татарстанских контрактников, — республика в июле повысила единоразовые выплаты добровольцам. Теперь заключивший контракт с Минобороны в Татарстане может получить сразу 1,5 млн рублей, то есть на полмиллиона больше, чем раньше. Причем выплату получат и жители других российских регионов, и даже иностранцы независимо от их фактического места жительства — если оформятся на военную службу в нашей республике.

«Если «военника» нет — сделают»

Рекрутеры центра оформления на военную службу или военкомата ответят на все вопросы желающих подписать контракт. Расскажут о выплатах, федеральных и республиканских льготах, определят воинскую специальность, выдадут перечень необходимых документов и направят на медкомиссию.

Рекрутеры центра оформления на военную службу или военкомата ответят на все вопросы желающих подписать контракт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для поступления на военную службу по контракту достаточно паспорта, можно даже без военного билета. Если «военника» нет — все будет нормально, сделают. В условиях отбора все без изменений, берем мужчин от 18 лет и старше. Если это люди семейные и у них есть дети, обязательно разъясняем все льготы, от республики есть выплаты по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, — уточнил заместитель начальника по отбору на военную службу по контракту Военкомата РТ Рустам Сафиуллин.



Заключить контракт можно сроком на 1 год, 3 или 5 лет. Рекрутер определит специальность в зависимости от образования, навыков и физподготовки добровольца. Сейчас особенно востребованы следующие специальности: оператор беспилотника, вычислитель-наводчик артиллерии, связист, радиотехник, инженер-строитель, мастер по ремонту военной и гражданской техники, санинструктор, фельдшер, повар и другие.

В пунктах приема разъясняют, если гражданская специальность желающего стать контрактником сильно отличается от военной, его отправят пройти обучение. Учеба будет идти в рамках контракта с соответствующими выплатами и довольствием. Как уверяют в Военкомате РТ, быть контрактником может гражданин с любым уровнем образования независимо от профессии и занимаемой должности. На всю процедуру оформления у добровольцев уйдет немного времени.

— Они пишут заявление, быстро сдают анализы на социально опасные заболевания, заполняют необходимую анкету и подписывают бланк контракта. Далее издается приказ, и если нет никаких противопоказаний по медицинской части, мы направляем их централизованно автобусами в воинскую часть для прохождения боевого слаживания и прохождения службы. Вся процедура занимает до трех дней, — пояснил Рустам Сафиуллин.

Сейчас особенно востребованы следующие специальности: оператор беспилотника, вычислитель-наводчик артиллерии, связист, радиотехник, инженер-строитель и другие. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Какие выплаты и льготы получают татарстанские контрактники

Единовременная выплата желающим заключить контракт в Татарстане теперь может доходить до 1,5 млн рублей. Сумма складывается из выплат от республики — 1,05 млн рублей, Минобороны РФ — 195 тысяч, городов и районов Татарстана — до 300 тысяч. Чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля 2024 года.

Повышенные выплаты ждут и татарстанцев, и жителей других регионов России, а также иностранных граждан. Тем, кто приедет в Татарстан заключить здесь контракт с Минобороны, помогут с проездом до республики и места несения службы.

Гражданам других государств и их семьям помогут получить ИНН и российское гражданство. На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставят жилье и питание. Само оформление на службу займет от нескольких часов до двух-трех дней максимум. Также будет проведено боевое слаживание подписавших контракт в Татарстане.

При этом мобилизованные граждане и срочники также могут заключить контракт и получить 1,5 млн рублей единовременно. Именной батальон «Батыр», который сейчас формируется в республике, будет охранять новые территории.

Бойцы получат перед отправкой полный набор необходимых вещей и армейскую аптечку с медикаментами. Докупать самим контрактникам ничего не придется, уверяют в пунктах набора.

«Для поступления на военную службу по контракту достаточно паспорта, можно даже без военного билета», — сообщил Рустам Сафиуллин. Реальное время / realnoevremya.ru

Новые выплаты от Татарстана — еще одна беспрецедентная мера поддержки контрактников и их семей в республике. Помимо финансовой помощи, новым добровольцам гарантируют республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия сохраняют за контрактниками рабочие места и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, а местные власти берут под опеку семьи бойцов.

Меры поддержки контрактников в Татарстане:

Единовременная денежная выплата от МО РФ — 195 000 рублей, от РТ — 1 050 000 рублей, от муниципальных образований РТ — до 300 000 (уточнять в районах), выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка — 20 000, поощрение при награждении госнаградами от МО РФ — пять окладов денежного содержания.

Ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО — от 210 000 рублей, дополнительные выплаты в зоне СВО во время наступления — 8 000, выплата за 1 км продвижения по вражеской территории — 50 000, выплата за взятие или ликвидацию военной техники ВСУ — до 1 000 000 и многое другое.

Внеочередное медицинское обследование участников СВО и членов их семей, бесплатная психологическая помощь, возможность быстрого приобретения жилья за счет МО через ипотечную систему, первоочередное зачисление в средние специальные образовательные учреждения, бюджетное обучение в вузах, перевод с платной формы обучения на бюджет в вузах.

Кредитные каникулы для участников СВО и их семей, освобождение участников СВО от пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ, освобождение от подоходного налога на социальные выплаты за участие в СВО, освобождение от уплаты налога на недвижимость, отсрочка по договорам аренды имущества, льготное автокредитование.

Новые выплаты от Татарстана — еще одна беспрецедентная мера поддержки контрактников и их семей в республике. Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Льготы и гарантии участников СВО:

статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы;

двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев;

оплачиваемый дополнительный отпуск 15 суток ежегодно;

кредитные и налоговые каникулы;

право оформления военной пенсии через 20 лет;

бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

бесплатное медобслуживание в медицинских учреждениях МО;

льготы на образование детей (детский сад вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и т. д.);

возможность купить квартиру по цене ниже рыночной;

бесплатный отдых детей в оздоровительных лагерях;

предоставление единовременной денежной выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 20 тысяч рублей;

бесплатное санаторно-курортное лечение;

страхование жизни, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

Новым добровольцам гарантируют республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Меры поддержки семей участников СВО:

путевки в организации отдыха семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, путевки на санаторно-курортное лечение для пенсионеров;

бесплатное двухразовое горячее питание ученикам 1—11-х классов и одноразовое студентам, получающим среднее специальное образование;

преимущественное право приема в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

мобилизованным, добровольцам и контрактникам предоставлена отсрочка по платежам за аренду имущества, составляющего государственную казну Татарстана, на срок мобилизации и дополнительно 90 дней (в случае лечения срок могут продлить);

субсидии до 100 тыс. рублей на проведение газа на участок и приобретение внутридомового газового оборудования;

службы занятости в первоочередном порядке рассматривают бизнес-планы безработных членов семей;

работодателям рекомендуется устанавливать мобилизованным работникам дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат, а также предусмотреть меры поддержки членам их семей;

бесплатные социальные услуги на дому для пожилых и инвалидов I и II групп;

подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными.

Узнать подробную информацию о службе по контракту и оставить заявку можно по телефону 8 800 222 59 00.

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