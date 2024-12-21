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В результате атаки беспилотников в Казани загорелись два дома

09:18, 21.12.2024

В Казани в результате атаки беспилотников возгорание двух домов — в Советском и Кировском районах. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Развернут оперативный штаб.

Спасательные службы работают на месте возгорания. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием.

К месту ЧП также выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель исполкома города Рустам Гафаров.

Сегодня утром беспилотник сбили в небе над Татарстаном около 7.50.

Елизавета Пуншева
Справка


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