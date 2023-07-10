Угрозы и насилие коллекторов будут караться тюремным сроком до 10 лет

Насилие или угрозы со стороны коллекторов будут караться сроком до 10 лет, такой закон подписал президент России Владимир Путин.



Закон устанавливает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Для сотрудников кредитных организаций или нанятых ими коллекторов предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет за угрозы применения насилия, уничтожения и повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, не являющегося опасным для жизни или здоровья, либо с уничтожением или повреждением имущества, либо в крупном размере, законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет.

Аналогичные преступления, которые совершены организованной группой либо с применением опасного для жизни или здоровья насилия или порчи имущества в особо крупном размере, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

В ноябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Госдума приняла закон в конце июня.

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Маргарита Головатенко