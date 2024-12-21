Российские ПВО сбили беспилотник в небе над Татарстаном

Сегодня утром российские ПВО предотвратили попытку атаки БПЛА. Беспилотник сбили в небе над Татарстаном около 7.50, сообщает пресс-служба Минобороны России.



Впервые беспилотники долетели до Татарстана 2 апреля. Несколько БПЛА атаковали Елабугу и Нижнекамск. Позднее российские ПВО сбивали дроны на территории республики еще несколько раз.



В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников на территории России. Девять сбиты над территорией Белгородской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.

Елизавета Пуншева