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Происшествия

Российские ПВО сбили беспилотник в небе над Татарстаном

08:35, 21.12.2024

Сегодня утром российские ПВО предотвратили попытку атаки БПЛА. Беспилотник сбили в небе над Татарстаном около 7.50, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Впервые беспилотники долетели до Татарстана 2 апреля. Несколько БПЛА атаковали Елабугу и Нижнекамск. Позднее российские ПВО сбивали дроны на территории республики еще несколько раз.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников на территории России. Девять сбиты над территорией Белгородской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.

Елизавета Пуншева

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Происшествия Татарстан

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