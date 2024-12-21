Песошин выехал к ЖК «Лазурные небеса» на фоне информации о попадании БПЛА в здание

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выехал к казанскому ЖК «Лазурные небеса» на фоне информации о попадании БПЛА в здание. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Уточняется, что главе региона Рустаму Минниханову в регулярном режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы.

Как «Реальному времени» сообщили очевидцы, в районе жилого комплекса проводят эвакуацию детей из школ.

Российские ПВО сбили украинский беспилотник на территории Татарстана сегодня около 7.50.

Елизавета Пуншева