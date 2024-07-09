Рустем Мухаметзянов: «В последнее время спад по изучению японского»

Доцент КФУ — о переходе казанских студентов на языки дружественных стран и популярности корейской поп-культуры

Фото: Предоставлено Рустемом Мухаметзяновым

В России по-прежнему высокий интерес к изучению иностранных языков, в вузы по этим программам зачисляют порядка 30 тысяч человек ежегодно. Однако в последнее время наблюдается сдвиг в пользу выбора новых языков и спад интереса к прежде популярным. Так, в Казанском федеральном университете отметили снижение абитуриентов, желающих изучать японский, хотя популярность восточной культуры остается высокой. Подробнее о новых трендах, запросах студентов и перспективах отмены k-pop в России в интервью «Реальному времени» рассказал завкафедрой китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований Института международных отношений КФУ Рустем Мухаметзянов.

Меньше желающих изучать японский

— Рустем Равилевич, в последние годы азиатская поп-культура стала набирать большую популярность, особенно после выхода нашумевших сериала «Игра в кальмара», фильма «Паразиты», книги Лю Цысиня «Задача трех тел». Много фанатов у k-pop и аниме. Как это сказалось на количестве желающих изучить восточные языки в Казани?

— На дальневосточных направлениях всегда было много студентов: на китайский, корейский ребята приходили. Решение о поступлении действительно может основываться на увлечении азиатской поп-культурой. Это может быть толчком к тому, чтобы человек начал изучать язык. Есть ребята, которые когда-то увлеклись искусством и стали изучать язык, чтобы понимать тексты песен или даже фильмы в оригинале. Кроме того, студенты осознают, что, овладев языками, они смогут с легкостью трудоустроиться.

Однако в последнее время уменьшилось количество желающих изучать японский язык. Думаю, это связано с санкциями. При этом обмены между странами продолжаются, но студентов стало меньше.

Также не стоит забывать, что одно дело увлекаться поп-культурой, другое — выучить язык. Азиатские языки очень сложные, их культура очень сложная, требует усердия, но оно того стоит.

Надо ли запрещать k-pop в России

— Недавно в МИД России заявили о возможном ответе на запрет русской культуры в Южной Корее. Кто-то обеспокоился, что в нашей стране могут запретить k-pop и дорамы. Как вы считаете, такое возможно?



— Да, безусловно, можно запретить что угодно. Можно даже интернет отключить, потому что все-таки k-pop по Первому каналу не показывают. Но что это нам даст? Для востоковедов, например, это плачевно, потому что нам необходимо слышать звучание языка, и не только народное, старое, но и современное. Язык живет, развивается, молодежная музыка для изучающих языки необходима, потому что через нее познается сленг, чувствуется эволюция языка.

Язык живет, развивается, молодежная музыка для изучающих языки необходима. Joseph Costa on Unsplash

Запретить k-pop можно, как я уже и сказал, а какая альтернатива для молодежи? Если бы для молодежи сформировали альтернативные варианты, то остальное бы умерло само. Но я, например, не сторонник искусственного создания андеграунда, поэтому считаю, что такое намеренно не создать.

При этом, возможно, в ближайшие три года в России появятся две-три новых звезды, после которых молодежи вообще ничего не нужно будет во внешнем мире. Тогда вопрос с запретом k-pop отпадет автоматически.

С чего началась популярность азиатской культуры

— В какой момент у нас начала расти популярность азиатской культуры и с чем это связано?

— В Казань азиатская поп-культура пришла, наверное, в 2010-х годах, тогда в эфире появились популярные музыка и фильмы из Азии.

Татарстанская столица в этом плане парадоксальный город. Вроде бы мегаполис, но в магазинах нельзя было найти современные книги на английском, с комиксами, мангами. Раньше 2010 года этого в городе просто не было, после появилась атрибутика других культур.

С этого момента азиатская культура начала популяризироваться. Ею увлекались и раньше, но это было в рамках небольших групп, которые с трудом находили интересные вещи, обменивались ими. Массовым явление стало лет 14 назад.

Что касается, например, кухни, в последнее время в Казани действительно открывается много заведений азиатской культуры. Вьетнамской у нас очень много, китайские в последний год стали часто открываться. Популярность заключается в альтернативности. Молодому поколению интересно попробовать что-то еще.

В прошлом веке в Европе тоже было «бегство на Восток», молодежь этим увлекалась. Для них это была альтернатива картине, которая складывалась в Европе, они искали что-то новое. Это интересно, красиво. Другая культура, которая завораживает. Она отличается от нашей. Возможно, это поиски чего-то сказочного.

Азия рассказывает о своей культуре. Ее народы достаточно много вкладывают в то, чтобы на доступном языке рассказывать о своих традициях, транслировать культуру, поэтому это на слуху. Нам не нужно тратить много времени, чтобы найти аниме, k-pop и прочее. Это все легко для поиска.

Мягкая сила работает, в международных отношениях есть такое понятие, когда страна открыто транслирует свою культуру, музыку, фильмы, тем самым формируя позитивный образ государства. Это работает на примере Азии, и мы это видим.

«У корейцев — шаманы, японцы воплощают образ самураев и гейш»

— Кто-то считает, что китайская, корейская, японская культуры во многом одинаковы, их часто путают. В чем заключаются отличия и схожие черты?

— У этих культур действительно много общего, и обывателю легко спутать. Так, носители этих культур очень хорошо знают свое прошлое, традиции — они их не нарушают. Например, у них все еще является неприемлемым оскорбление старших, нарушение субординации, что мы можем замечать за всеми тремя культурами. Это некая игра с историческими артефактами. Они берут старый миф и делают на его основе новое искусство.

Также природа является неотъемлемой частью их культуры. Творчество и природа сплетаются вместе — это часть пространства. Они не противопоставляют себя ей.

Что касается отличий, все три культуры изначально находятся в разных исторических контекстах. Япония — это ограниченная в пространстве территория, отсюда у них иное восприятие человека, тела. У китайцев и корейцев такого нет. У корейцев есть шаманы, к которым до сих пор отсылаются в современной культуре.

Также играет роль специфика их социально-исторического развития. Она тоже формирует разницу. Например, японцы воплощают образ самураев и гейш, у корейцев и китайцев — другие герои.

В большей степени именно Корея начала эту волну мягкой силы, трансляции манер, за чем последовали и Китай с Японией. Их культуры действительно завораживают, молодежи это интересно, поэтому и азиатское современное искусство остается популярным.