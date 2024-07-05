День в истории 5 июля: Курская битва, учреждение Кабмина РТ, праздник «Иван Купала»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 июля 2024 года
Сегодня в Зеленодольске пройдет праздник славянской культуры «Иван Купала». 5 июля отмечается День трудоголиков. 28 лет назад в Великобритании родилось первое клонированное животное — овечка Долли, 33 года назад Совет Министров ТАССР стал Кабинетом министров, 81 год назад началась Курская битва. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Зеленодольске пройдет Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». Гостей ждут интерактивные программы, ярмарка, гастрономическая улица, ночная этно-дискотека и фаер-шоу.
Кто родился: основатель Сингапура Стэмфорд Раффлз и Клара Цеткин
- 1781 — британский колониальный администратор, один из наиболее известных «отцов» Британской империи, основатель современного Сингапура Стэмфорд Раффлз (скончался 5 июля 1826 года).
- 1789 — русский писатель Фаддей Булгарин (скончался 13 сентября 1859 года). Вершина его литературной карьеры — роман «Иван Выжигин», который стал первым в России бестселлером. Булгарин был создателем первого в стране театрального альманаха «Русская Талия», где опубликовал отрывки «Горе от ума» Грибоедова.
- 1857 — немецкая социалистка, борец за права женщин Клара Цеткин (скончалась 20 июня 1933 года). Она стала одной из основательниц Коммунистической партии Германии и сыграла важную роль в основании Второго интернационала. Именно Кларе Цеткин приписывается авторство идеи о праздновании Международного женского дня — 8 Марта.
- 1901 — основатель театра кукол в Москве Сергей Образцов (скончался 8 мая 1992 года). Создатель пародийного жанра «романсов с куклами». Он много сделал для разработки теории и методики театра кукол и определения его жанровых особенностей.
- 1930 — родился певец Масгут Имашев. Уроженец Пермской области, он переехал в Казань учиться по приглашению татарстанских гастролеров. Имашев — автор таких песен, как «Саубуллашу вальсы», «Кыр казлары артыннан», «Туй күлмәге». В разные годы возглавлял Альметьевское музыкальное училище, детскую музыкальную школу имени Чайковского, Татарский государственный театр оперы и балета и Казанское театральное училище.
- 1930 — народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Ирина Колмогорцева (скончалась 7 ноября 2015 года). В 1955 году она окончила Украинский полиграфический институт им. И. Федорова и поступила на работу в Татарское книжное издательство внештатным художником. С 1957 года жила в Казани. В 1960 году была принята в Союз художников Татарской АССР. Колмогорцева была одним из ведущих художников-графиков Татарстана, одним из немногих граверов республики, кто работал с цветной печатью. Художница оформила более 100 книг для издательств Казани, Москвы, Львова и других городов, создавала серии, посвященные поэту Габдулле Тукаю.
Кто скончался: Саша Черный и Владимир Меньшов
- 1833 — французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс (родился 7 марта 1765 года). Он наиболее известен как создатель гелиографии — раннего фотографического процесса, и как один из изобретателей фотографии.
- 1852 — русский писатель-романист Михаил Загоскин (родился 25 июля 1789 года). К числу его самых популярных произведений относят романы «Кузьма Петрович Мирошев» — о временах Екатерины II, и роман «Брынский лес» — о первых годах царствования Петра I. Всего Загоскин издал 29 томов романов, повестей и рассказов, 17 комедий и один водевиль.
- 1911 — британский, ирландский физик и математик Джордж Джонстон Стони (родился 15 февраля 1826 года). Он прославился тем, что ввел в науку понятие «электрон», определив его как «фундаментальную единицу измерения электроэнергии». Также ввел в обиход термин «волновое число», его обозначение (k) используется до сих пор.
- 1932 — русский поэт Саша Черный (родился 13 октября 1880 года). Его настоящее имя — Александр Гликберг. Поэт получил широкую известность как автор популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов.
- 2021 — советский и российский актер, кинорежиссер Владимир Меньшов (родился 17 сентября 1939 года). В числе снятых им фильмов — «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Зависть богов». Кроме того, Меньшов играл в сериалах «Брежнев», «Екатерина», «Москва. Центральный округ», блокбастерах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» и других.
Праздники: День трудоголиков
- День трудоголиков. Неофициальный праздник ведет свою историю из США и сегодня известен во многих странах.
События в истории: первый русский алмаз, первая в мире турпоездка, паспорта для беженцев
- 1439 — во Флоренции был подписан Акт об объединении Православной и Католической церквей при главенстве Рима — так называемая Флорентийская уния. После этого унию неоднократно осуждали, а после взятия Константинополя турками в 1453 году о ней перестали вспоминать.
- 1829 — 14-летний крепостной мальчик Павел Попов, промывавший золотой песок на берегах уральской реки Койвы, нашел первый русский алмаз. За кристалл в полкарата (0,1 грамма) он получил вольную. Драгоценные камни на Урале продолжили находить и позднее. Затем алмазы были найдены в россыпях по рекам Полуденке и Тискосу — у церкви в поселке Промысла и в деревне Северной в 12 км от Перми. Впоследствии их регулярно находили в регионе при промывке золотоплатиновых россыпей вплоть до 1930-х годов. Было установлено до 18 мест таких находок, располагавшихся на обширной территории восточного и особенно западного склонов Среднего и Южного Урала.
- 1841 — баптистский проповедник Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. По его настоянию железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту в Средней Англии. Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность.
- 1865 — при Министерстве финансов США была создана Секретная служба. С 1894 года она стала осуществлять охрану президента США, а с 1917 года — и членов семьи президента. Сегодня в задачи службы входит обеспечение безопасности президента, вице-президента и членов их семей, а также избранных, но не вступивших в должность президента и вице-президента.
- 1881 — египтолог Эмиль Бругш открыл уникальную древнеегипетскую гробницу с захоронениями фараонов. Он обнаружил погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов: Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного завоевателя Рамзеса II Великого. Находки были доставлены в Каирский музей.
- 1922 — в Женеве ввели так называемый нансеновский паспорт для беженцев. Этот документ заменял эмигрантам национальные или международные паспорта. В 1942 году его признали правительства 52 государств, и паспорт стал первым переездным документом для беженцев. Всего было выдано около 450 000 нансеновских паспортов с целью помочь беженцам без гражданства найти приют в других странах.
- 1924 — открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже. Олимпиада стала рекордной по количеству участников, собрав 3 092 спортсмена (в том числе 136 женщин) из 44 стран мира. Дебютантами стали сборные Ирландии, Мексики, Польши, Румынии, Уругвая, Филиппин, Эквадора. Команд Германии и ее союзников по Первой мировой войне на Играх снова не оказалось.
- 1943 — гитлеровская Германия начала операцию «Цитадель», которая в советских сводках значилась как Курская стратегическая оборонительная операция. Курская битва продолжалась 49 дней, стала одной из решающих и крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов. По некоторым данным, немецкие войска потеряли в Курской битве 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, 3 тысячи орудий. Суммарные безвозвратные потери советских вооруженных сил составили 254 470 человек, суммарные санитарные потери — 608 833 человека. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, советские войска перешли в наступление, начали освобождать от захватчиков Украину, Белоруссию, Польшу и другие территории.
- 1946 — во время показа мод в Париже впервые представили бикини. Купальник посчитали пощечиной общественному вкусу. Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 1950-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину», в котором снялась в бикини Брижит Бардо.
- 1978 — Комитет госбезопасности был преобразован из ведомства при Совете Министров СССР в центральный орган государственного управления СССР и стал называться КГБ СССР. Таким образом, его статус в системе органов государственного управления повысился.
- 1986 — в Москве начались первые Игры доброй воли — как ответ бойкоту США во время Олимпийских игр 1980 года и отказ СССР выступать на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях по 18 видам спорта участвовало около трех тысяч спортсменов из 79 стран.
- 1991 — Совет Министров ТАССР стал Кабинетом министров ТССР, а со следующего года — РТ. Также было определено, что в состав правительства входят премьер-министр, утверждаемый Госсоветом, заместители, министры, председатели Госкомитетов и другие руководители органов управления.
- 1996 — в Великобритании родилось первое клонированное млекопитающее — овечка Долли. Она прожила всего семь неполных лет. 14 февраля 2003 года было принято решение усыпить Долли, которая страдала от болезни легких. Чучело овечки Долли находится в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге.
- 2016 — Минобороны России заключило контракт с руководством Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова на создание третьего самолета-разведчика Ту-214Р. До этого на предприятии произвели два таких воздушных судна. Ту-214Р создан специалистами компании «Туполев» в 2000 году. Ту-214Р должен заменить самолет-разведчик Ил-20.
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