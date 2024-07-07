«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 85-я: «Клюквенное лето»

Быль или небыль про мальчика Сашу

На этой неделе режиссер, хореограф и музыкант Асель Багаутдинова выложила в Сеть фильм «Клюквенное лето» (6+), снятый в 2020 году. Лента рассказывает о мальчике, который попал в школу-интернат и понял, что лета не было. Автор, собираясь наконец отправить кино в интернет, успела окончить Московскую школу нового кино.

Все растут

Мы уже писали об одной из работ Асель Багаутдиновой — это «Дорога» — о ее семье: репетиции, которые Лилия и Айрат Багаутдиновы проводят в театре танца «Дорога из города», архивные съемки спектаклей. «Клюквенное лето» тоже в некотором роде автобиографичная работа, потому что она касается каждого человека.

Костер, дети бегают в масках и играют в прятки, а 11-летний мальчик по имени Саша плывет на лодке в школу. Он дарит учительнице банку сливового варенья, а когда дети зовут его играть в те же прятки, начинает считать, а потом ложится спать. Он ходит по лесу босиком и получает нагоняй от взрослых. Все выстраиваются под транспарантом «Саша, не взрослей!». Саша говорит: «Лето все-таки было. Мы просто не поняли, что лета нет, жарких и солнечных дней». Саша возит рыбку в банке, которую выпускает в воду. А потом кто-то читает стихотворение Агнии Барто «Я расту».

Фильм основан на одноименном рассказе Дениса Осокина. Багаутдинова лелеяла мысль снять по нему картину, так и получилось — в 2020-м, когда режиссеру надо было сделать дипломную работу в КазГИКе. Она же написала сценарий. Оператором выступила Анастасия Вечканова, продюсировала работу Виктория Куликова, а звукорежиссером работала Дарья Гранич. В фильме можно услышать песни проекта «Усируся» и Закарии Туктарова. Отметим, что и сама Асель сейчас как будто бы больше заметна как музыкант. В этом году у ее проекта yngsad вышел альбом укулеле-попа «або мне», записанный «на кассетный проигрыватель на школьную кассету с уроком английского языка».

Режиссер не скрывает, что без картин «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко и «Одя» Эдгара Бартенева здесь не обошлось. Но получилась другая оптика.

— Когда я поступила в КазГИК, особенно сильно повлиял на меня Денис Сергеевич, — говорит Багаутдинова, — он довольно много на тот момент давал лекций и показывал, конечно же, фильмы Федорченко. В книгах Осокина я много узнаю себя, и этот рассказ попал точно в цель, я сразу побежала писать сценарий о конце детства и начале чего-то нового, еще не знаешь чего.

Услон, Раифа, Адмиралтейка

— Четыре года я его держала в столе, и в 2020-м мы решили снимать, — продолжает она. — Все и всех очень быстро подбирали, у нас буквально месяц был на поиски актеров, локаций и так далее. В основном помогали друзья и близкие. Дом главного героя — дача друга на Нижнем Услоне (мой папа на минивэне возил всю съемочную команду туда). Берег — мое любимое место, кстати, знаю о нем от Осокина, он водил меня туда смотреть на воду, это Адмиралтейская слобода, сейчас там уже нет берега, все застроили новыми высотками.

Лес и автобус снимали в Раифе, где за монастырем есть небольшое поселение, объясняет Багаутдинова. А школу нашла продюсер.

— Было сложно найти в Казани школу без признаков современности, но нам удалось, никаких проблем с ней не было, нас очень тепло в ней приняли. Машина — моего знакомого, когда узнала о том, что он водит такой оранжевый раритет, вцепилась мертвой хваткой, нам он очень помог.

Главного героя играет Самат Хакимуллин, его сестру, соответственно, Саида Хакимуллина. Старшую сестру — Екатерина Саврасова. Маму — Татьяна Грибова. Актеров Багаутдинова в основном брала из студии «Дорога из города», где и сама преподает.

— Сейчас я завершила два года учебы в Московской школе нового кино, снимаю, езжу по кинофестивалям уже в Москве, но пишу сценарий диплома, чтобы снять его именно в Казани, — говорит Багаутдинова. — В музыке тоже развиваюсь, но это как-то спонтанно, само происходит, я стараюсь не ограничивать себя в творческом потоке.

У Осокина рассказ заканчивается так (он пишет без заглавных букв): «клюквенное лето знакомо только жителю севера — даже пожалуй только маленькому жителю. клюквенное лето наступает внутри — когда снаружи ждать его уже не приходится. охваченный клюквенным летом маленький человек может согреть весь мир и становится взрослее любого взрослого. саша сидит в пустой лодке в теплой черной куртке — и похож на кочку. екатерина валентиновна спускается за ним к реке».