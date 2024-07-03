В условиях кадрового голода отельеры и рестораторы начали нанимать школьников

Директор центра занятости Татарстана — о ситуации на рынке труда и самых востребованных специальностях

Фото: Максим Платонов

Со следующей недели во всех районах Казани пройдут ярмарки вакансий. Ранее Татарстан участвовал в подобной акции всероссийского масштаба, где свои предложения — более 17 тысяч свободных мест — выдвинули более 400 работодателей республики. Наиболее высокая потребность на рынке труда сейчас ощущается в технических специалистах — 65,1% от общего числа вакансий. Как татарстанские компании справляются с нехваткой кадров и к каким мерам прибегают в решении проблемы — рассказал «Реальному времени» директор Центра занятости Казани Тимур Муллин.

Рабочие места для школьников

Дефицит кадров в отдельных отраслях Татарстана, несмотря на исторический минимум безработицы в целом, вынудил работодателей рассматривать на свои вакансии школьников старших классов — примерно с 15—16 лет. Об этом «Реальному времени» сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

— Основной акцент в этом году мы сделали на первые рабочие места для молодежи, то есть целевую аудиторию подобрали как раз для выпускников образовательных учреждений и школьников старших возрастов на летнюю подработку, — заявил он, подводя итоги Всероссийской ярмарки вакансий.

Всего на ярмарку пришли около 900 учащихся школ города. предоставлено Тимуром Муллиным

Основными работодателями для казанских школьников выступили представители сегмента HoReCa. В частности, известная сеть фастфуда наняла около 40 детей на летнюю подработку. Готовы предложить работу на время летних каникул и казанские отельеры. Всего на ярмарку пришли около 900 учащихся школ города. Сколько из них пойдут на свою первую работу уже этим летом, станет известно в ближайшие две недели — именно в это время с ними проведут собеседования.

— Такая тенденция связана с дефицитом кадров. Если в прошлом году работодатели как-то пытались закрыть низкооплачиваемые вакансии низкоквалифицированным трудом уже взрослых людей, то в этом году они поняли, что работу нужно перераспределить. Сейчас школьники спокойно закрывают должности помощников горничных или официантов, — сообщил Тимур Муллин.

Сейчас школьники спокойно закрывают должности помощников горничных или официантов, — сообщил Тимур Муллин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Работодатели пытаются вывести зарплату на уровень рынка»

В Татарстане наибольшее количество вакансий приходится на сферу «Производство, сырье, сельское хозяйство» — около 15% от всех объявлений. Так, предприятия ОПК испытывают потребность примерно в 1,5 тысячи специалистов. По словам Муллина, такой кадровый дефицит можно разделить на две составляющие.



— Первая — это дефицит компетенционный, то есть нет специалистов с нужными компетенциями. На рынке просто нет узконаправленных кадров. По таким узким направлениям ведется работа с образовательными организациями, — пояснил директор центра занятости.

Вторая составляющая — это нехватка рабочих рук, продолжил спикер. За те же деньги люди могут найти более легкую работу. По его словам, как правило, люди не задерживаются на производстве, и на предприятиях образуется текучка кадров.

— В целом сейчас работодатели пытаются вывести заработную плату на уровень рынка. Но надо понимать, что с учетом этих двух составляющих дефицит кадров у них будет постоянный, хронический. Им надо менять стратегию привлечения специалистов, — убежден Тимур Муллин.

«Пассивность работодателя»

Первым шагом к повышению привлекательности работы на предприятиях, по мнению собеседника издания, является эффективное управление HR-процессами и работа над имиджем компании. В то время как федеральные игроки рынка труда уже активно воплощают эти идеи в жизнь, местные организации «пока не очень готовы»:

— Ярмарка вакансий несет в себе информационную функцию, здесь соискатель может один на один пообщаться с работодателем, узнать о нем все интересующие вещи, — отметил директор ЦЗН. — И это хорошая возможность презентации своего предприятия, бренда. Мы работаем с ними, чтобы они вышли на какие-то активности.

По его словам, на данный момент татарстанские предприятия не формируют полноценные кадровые службы, которые бы занимались повышением привлекательности компаний. Работа HR-отделов сосредоточена на оформлении документов и собеседованиях, а не на расширении возможностей поиска соискателей.

— Отсутствие кадровой службы на предприятии влечет за собой пассивность работодателя. В первую очередь, важна работа на бренд. На ярмарке я наблюдал интересную картину. У одной из сетей фастфуда есть HR-служба. У них была интерактивная зона, они профинансировали свое участие в этой ярмарке, продумали свой стенд. Так вот у их стенда стояла самая большая очередь, — привел пример Муллин.

Спикер добавил, что сейчас центр занятости совместно с КФУ проводит стратегическую сессию для предприятий по управленческим навыкам, которые в том числе касаются формирования HR-служб:

— Сейчас не получится работать, как в 2015-м, 2019 годах, потому что рынок объективно меняется. Сейчас за каждого человека нужно бороться. Каким образом? Элементарно продавать свой бренд.

Первые шаги в этом направлении некоторые предприятия уже предпринимают. В частности, Центр занятости населения Казани и Казанский авиационный завод подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению проекта «HR-имплант», то есть внедрению сотрудника со стороны для решения задач по закрытию вакансий.

Эту услугу в Татарстане для предприятий ОПК внедрили впервые. Как считают организаторы, инструмент поможет работодателям расширить окно возможностей в поиске сотрудников и перейти от пассивного поиска к активному.

Университетские программы

Рассказывая об интерактивных зонах предприятий, представленных на ярмарке вакансий, Тимур Муллин отдельно отметил СИБУР. У своего стенда сотрудники компании раздавали брендированную сувенирную продукцию. Всего на ярмарке компания заявила о 30 вакансиях.

Ранее, в июне, ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков сообщил о новых образовательных программах для студентов в рамках приемной кампании этого года. Так, например, в этом году запустят 11 магистерских программ, созданных под работодателей СИБУР, «Газпром» и «Аммоний».

Ранее, в июне, ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков сообщил о новых образовательных программах для студентов в рамках приемной кампании этого года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для СИБУРа — это магистратура по производству и переработке полиолефинов, которую мы запускаем в этом году. В сотрудничестве с «Ростехом» мы создали программу «Арсенал» — образовательно-профессиональный трек для 17 предприятий ОПК. Есть и программа двойных дипломов: совместно с СИБУРОМ реализуем программу с Китаем, набираем химиков-технологов и механиков, две группы. Ребята обучаются два года у нас, два года — в Китае. Программа полностью поддерживается компанией, стипендия студентов составляет порядка 50 тысяч рублей, — подчеркнул Казаков.