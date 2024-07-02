«Вы сможете даже не узнать, кто перед вами»: муфтият Дагестана планирует издать фетву о запрете никаба

Фото: Максим Платонов

Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият в ближайшее время издаст фетву (решение по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама) о запрете женского головного убора с узкой прорезью для глаз — никаба, передает РБК.

— Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное — заблуждение, — сказал Абдулаев.

Муфтият разъяснил разницу между никабом и хиджабом. Хиджаб — это одежда, которая закрывает все тело, кроме лица и кистей рук. Никаб — то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз.

В муфтияте подчеркнули, что ношение никаба усложняет идентификацию, из-за чего может быть неясно, женщина это или мужчина.

— В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами, — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом запрещать хиджаб ни духовная организация республики, ни органы власти не намерены. Традиционную мусульманскую одежду для женщин носить не обязывают, но и запрещать категорически нельзя.

Напомним, тема никабов внезапно стала актуальной для депутатов Госдумы: в парламент внесли законопроект, по которому субъекты России могут запрещать носить в общественных местах и госорганизациях религиозную или другую одежду, которая полностью или частично скрывает лицо. Татарстанские эксперты считают, что такой выбор должен делать сам человек, а в правительстве убеждены, что ограничение может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.