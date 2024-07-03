Иван Гущин: «Люди писали письма на татарском языке — спасите нашу церковь»
Кряшенскую церковь в Заинском районе откроют в следующем году к Троице
В Татарстане прошло выездное заседание Комитета РТ по охране ОКН по вопросу реставрации объекта культурного наследия «Троицкая церковь 1887—1889 гг.». Отреставрированную кряшенскую церковь в селе Верхний Багряж Заинского района планируют открыть в следующем году к Троице — главному празднику этой деревни. Планируется, что и службы здесь будут вестись, как и в дореволюционные времена, на церковнокряшенском языке. Подробности — в материале «Реального времени».
Деньги дал Иван Стахеев
Как пояснил глава местного сельского поселения Иван Ивашкин, несколько лет назад в соседнем селе Средний Багряж случился народный сход, на котором оказался председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Ему рассказали о состоянии Троицкой церкви в Верхнем Багряже. Активные действия по ее реставрации начались в прошлом году, при этом значительная часть средств на нее выделена из кармана благотворителей.
Церковь во имя Живоначальной Троицы построена на средства прихожан и купца Ивана Стахеева из Елабуги. Дома, связанные с его фамильной историей, есть и в Набережных Челнах, и рядом с Нижнекамском, а также в Казани, Москве и других городах России.
Стахеев был совладельцем товарищества «Григорий Стахеев и сыновья», оборот которого в 1890 году составлял около 10 млн рублей. Стахеевы торговали колониальными товарами, вином, солью, хлебом и в губернии, и в соседних регионах. Владели пивоваренным, медоваренным, мыловаренным, винокуренным и водочным заводами (а еще у них были свои 34 питейных заведения). Купец был гласным Елабужской городской думы, членом попечительского совета Елабужского реального училища и членом правления Елабужского местного правления Общества спасания на водах.
Проектировал деревянную церковь с двухъярусной колокольней уфимский епархиальный архитектор Александр Перкиц, строить ее начали в 1887 году, а освятили в 1889-м. В 1896-м она сгорела, так что ее реконструировали и повторно освятили в 1897-м (тогда же открылась церковно-приходская школа). После ее еще трижды перестраивали. В 1931-м храм закрыли (по документам — в 1935 году), приспособили сначала под зернохранилище, через три года здесь был клуб (сцена находилась в алтарной части), а с 1990-х она стояла закрытая.
— Был храм, заросший бурьяном, но никто его не трогал, — отмечает глава Заинского района Разиф Каримов.
Село, где жил Аяз Гилязов
Село Верхний Багряж — кряшенское, так же как и соседние — Сарсаз-Багряж и Средний Багряж. Основали его на рубеже XVII—XVIII веков, а название происходит от удмуртских слов «бугро» («сруб») и «аж» («водный источник»). Перед революцией здесь жило 1 225 человек. Сейчас здесь чуть больше 200 человек.
Любопытно, что самым известным человеком, чья жизнь связана с Верхним Багряжем, является писатель Аяз Гилязов. Сюда его отец переехал, когда будущему писателю было два года, работал завучем школы, преподавал биологию и ботанику. Здесь прошли детство и юность Аяза.
Когда в 1967-м Гилязов опубликовал в Казани книгу «Тәрәзәләр»/«Окна», одно из произведений, которым зачитывались в «Балачак сукмаклары»/«Тропинки детства», было посвящено Багряжу: «Детские воспоминания, словно медленно плывущие мелкие белые облака, не соединяются друг с другом, где-то, переплетаясь в этих таинственных тропинках, события, замершие в туманных горизонтах, никак не могут выстроиться в одну цепочку». Во многих его произведениях можно найти истории отсюда.
Церковь, спроектированная по аналогам
Как отмечают краеведы, в Татарстане есть не менее 100 храмов, чье состояние можно описать как ужасное. Почему именно за эту взялся Комитет РТ по охране ОКН? Все из-за активности жителей, говорит Иван Гущин. Люди писали письма на татарском языке: «Спасите нашу церковь». Учтено, что в трех селах нет храма, только часовня, так что потребность в нем есть, говорит глава комитета.
Поскольку храм проектировал уфимец, реставраторы Виктория Шишкина и Анастасия Ямалова направили запрос в местный госархив, но в нем не нашлось документов о храме. Поэтому был использован чертеж кряшенской церкви в селе Черебатырево Нурлатского района.
Новость о том, что в селе отреставрируют старинную церковь, появилась в феврале 2022 года. На тот момент у нее уже обрушилась часть крыши. В апреле 2023 года начались противоаварийные и восстановительные работы — храм разобрали, каждое бревно исследовали и записали. Местные работники говорят, что строили церковь из осины, дерево изъели черви, так что нужные им образцы они увозили в пакетах, чтобы не заразить свои материалы.
— В октябре планируется закрыть здание крышей, — говорит Ивашкин. — Открыть мы его планируем к лету, к Троице.
По словам руководителя Комитета РТ по охране ОКН, благотворители выделили 15,2 млн рублей, планируется направить еще 42 млн. Из бюджета было выделено 4,8 млн рублей — на проектную документацию. К храму должны подвести газ. Сейчас разрабатывается проект иконостаса.
— Учитывая, что это типовая кряшенская церковь, мы взяли аналоги из кряшенских сел, — пояснил Иван Гущин. — Все венцы мы оцифровали, сделали чертежи, стали примерять, но не смогли восстановить с подлинными материалами из-за утраты конструктивной части венцов. Поэтому сруб стоит на историческом фундаменте. Верхняя часть — не придумка, а аналог.
— Когда я делал объезд по районам, посетил село, увидел удручающее состояние церкви. Были варианты разобрать храм и построить новый, из кирпича, — говорит епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий (Зайцев), отмечая, что службы, как они надеются, будут совершаться на церковнокряшенском языке. — В Заинске у нас есть два священника, которые знают этот родной язык.
— Народ сам выберет, — замечает Иван Гущин, — люди здесь очень настойчиво руководят процессом, вместе с главой поселения.
— Я смотрел книги в часовне, они в основном на церковнокряшенском языке, — продолжил Мефодий и добавил: — Очень важно, чтобы этот язык был возрожден в полной мере, насколько это возможно.
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