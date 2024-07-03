Иван Гущин: «Люди писали письма на татарском языке — спасите нашу церковь»

Кряшенскую церковь в Заинском районе откроют в следующем году к Троице

Фото: Радиф Кашапов

В Татарстане прошло выездное заседание Комитета РТ по охране ОКН по вопросу реставрации объекта культурного наследия «Троицкая церковь 1887—1889 гг.». Отреставрированную кряшенскую церковь в селе Верхний Багряж Заинского района планируют открыть в следующем году к Троице — главному празднику этой деревни. Планируется, что и службы здесь будут вестись, как и в дореволюционные времена, на церковнокряшенском языке. Подробности — в материале «Реального времени».

Деньги дал Иван Стахеев

Как пояснил глава местного сельского поселения Иван Ивашкин, несколько лет назад в соседнем селе Средний Багряж случился народный сход, на котором оказался председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Ему рассказали о состоянии Троицкой церкви в Верхнем Багряже. Активные действия по ее реставрации начались в прошлом году, при этом значительная часть средств на нее выделена из кармана благотворителей.

Церковь во имя Живоначальной Троицы построена на средства прихожан и купца Ивана Стахеева из Елабуги. Дома, связанные с его фамильной историей, есть и в Набережных Челнах, и рядом с Нижнекамском, а также в Казани, Москве и других городах России.



Стахеев был совладельцем товарищества «Григорий Стахеев и сыновья», оборот которого в 1890 году составлял около 10 млн рублей. Стахеевы торговали колониальны­ми товарами, вином, солью, хлебом и в губернии, и в соседних регионах. Владели пивоваренным, медоваренным, мыловаренным, винокуренным и водочным заводами (а еще у них были свои 34 питейных заведения). Купец был гласным Елабужской городской думы, членом попечительского совета Елабужского реального училища и членом правления Елабужского местного правления Общества спасания на водах.



Проектировал деревянную церковь с двухъярусной колокольней уфимский епархиальный архитектор Александр Перкиц, строить ее начали в 1887 году, а освятили в 1889-м. В 1896-м она сгорела, так что ее реконструировали и повторно освятили в 1897-м (тогда же открылась церковно-приходская школа). После ее еще трижды перестраивали. В 1931-м храм закрыли (по документам — в 1935 году), приспособили сначала под зернохранилище, через три года здесь был клуб (сцена находилась в алтарной части), а с 1990-х она стояла закрытая.

— Был храм, заросший бурьяном, но никто его не трогал, — отмечает глава Заинского района Разиф Каримов.

Иван Гущин, отец Мефодий, Разиф Каримов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Село, где жил Аяз Гилязов

Село Верхний Багряж — кряшенское, так же как и соседние — Сарсаз-Багряж и Средний Багряж. Основали его на рубеже XVII—XVIII веков, а название происходит от удмуртских слов «бугро» («сруб») и «аж» («водный источник»). Перед революцией здесь жило 1 225 человек. Сейчас здесь чуть больше 200 человек.

Любопытно, что самым известным человеком, чья жизнь связана с Верхним Багряжем, является писатель Аяз Гилязов. Сюда его отец переехал, когда будущему писателю было два года, работал завучем школы, преподавал биологию и ботанику. Здесь прошли детство и юность Аяза.



Когда в 1967-м Гилязов опубликовал в Казани книгу «Тәрәзәләр»/«Окна», одно из произведений, которым зачитывались в «Балачак сукмаклары»/«Тропинки детства», было посвящено Багряжу: «Детские воспоминания, словно медленно плывущие мелкие белые облака, не соединяются друг с другом, где-то, переплетаясь в этих таинственных тропинках, события, замершие в туманных горизонтах, никак не могут выстроиться в одну цепочку». Во многих его произведениях можно найти истории отсюда.



Церковь спроектировали, что называется, по аналогии. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Церковь, спроектированная по аналогам

Как отмечают краеведы, в Татарстане есть не менее 100 храмов, чье состояние можно описать как ужасное. Почему именно за эту взялся Комитет РТ по охране ОКН? Все из-за активности жителей, говорит Иван Гущин. Люди писали письма на татарском языке: «Спасите нашу церковь». Учтено, что в трех селах нет храма, только часовня, так что потребность в нем есть, говорит глава комитета.



Поскольку храм проектировал уфимец, реставраторы Виктория Шишкина и Анастасия Ямалова направили запрос в местный госархив, но в нем не нашлось документов о храме. Поэтому был использован чертеж кряшенской церкви в селе Черебатырево Нурлатского района.

Новость о том, что в селе отреставрируют старинную церковь, появилась в феврале 2022 года. На тот момент у нее уже обрушилась часть крыши. В апреле 2023 года начались противоаварийные и восстановительные работы — храм разобрали, каждое бревно исследовали и записали. Местные работники говорят, что строили церковь из осины, дерево изъели черви, так что нужные им образцы они увозили в пакетах, чтобы не заразить свои материалы.

— В октябре планируется закрыть здание крышей, — говорит Ивашкин. — Открыть мы его планируем к лету, к Троице.

Раньше церковь выглядела так. предоставлено пресс-службой комитета по охране культурного наследия РТ

По словам руководителя Комитета РТ по охране ОКН, благотворители выделили 15,2 млн рублей, планируется направить еще 42 млн. Из бюджета было выделено 4,8 млн рублей — на проектную документацию. К храму должны подвести газ. Сейчас разрабатывается проект иконостаса.



— Учитывая, что это типовая кряшенская церковь, мы взяли аналоги из кряшенских сел, — пояснил Иван Гущин. — Все венцы мы оцифровали, сделали чертежи, стали примерять, но не смогли восстановить с подлинными материалами из-за утраты конструктивной части венцов. Поэтому сруб стоит на историческом фундаменте. Верхняя часть — не придумка, а аналог.

В местной часовне много литературы на церковнокряшенском. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Когда я делал объезд по районам, посетил село, увидел удручающее состояние церкви. Были варианты разобрать храм и построить новый, из кирпича, — говорит епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий (Зайцев), отмечая, что службы, как они надеются, будут совершаться на церковнокряшенском языке. — В Заинске у нас есть два священника, которые знают этот родной язык.



— Народ сам выберет, — замечает Иван Гущин, — люди здесь очень настойчиво руководят процессом, вместе с главой поселения.

— Я смотрел книги в часовне, они в основном на церковнокряшенском языке, — продолжил Мефодий и добавил: — Очень важно, чтобы этот язык был возрожден в полной мере, насколько это возможно.