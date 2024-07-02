Кинопремия «Ника», образовательный центр педагогов, Россия в топе Всемирного банка
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 2 июля.
- Состоялась церемония вручения премии «Ника», на которую номинировались телекартины, вышедшие в 2022—2023 годах. Специальный приз получил нашумевший сериал «Слово пацана». Премией были посмертно награждены Александр Ширвиндт и Эдуард Артемьев. Награду за лучшую режиссерскую работу в фильме «Праведник» получил Сергей Урсуляк. Этот фильм признан лучшим по результатам голосования жюри премии.
- Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать всероссийский образовательный центр для преподавателей начального, среднего и высшего уровней образования. По ее мнению, это позволит повысить квалификацию педагогов и улучшить систему образования в стране за счет обмена опытом между учителями из разных регионов.
- Всемирный банк определил Россию как страну с высоким уровнем доходов. По данным банка, валовой доход на каждого жителя России составил $14 250. В 2022 году этот показатель был на уровне $12 830. Переход России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего обусловили восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.
- Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
- КНДР провела тестовый запуск новой баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5. По данным местных СМИ, ракета была запущена на минимальную и максимальную дальности — 90 и 500 километров соответственно. Она способна нести сверхбольшую боеголовку весом 4,5 тонны.
- В Госдуме инициировали проект, который запретит участие в программе переселения граждан стран бывшего СССР, включая трудовых мигрантов. Авторы законопроекта объясняют свою инициативу тем, что после распада Союза в таких странах, как Таджикистан, Армения и Казахстан, выросло несколько поколений людей, которые были воспитаны в соответствии с традициями и ценностями своей страны. Эти люди не знают русского языка и не имеют связи с Россией и ее народом.
- Суд в США снял запрет на экспорт СПГ, введенный администрацией президента Джо Байдена. С иском обратились 16 штатов, которые считали решение главы государства нарушением федерального закона. Белый дом тогда объяснял свой шаг необходимостью борьбы с климатическими изменениями.
- Минувшей ночью российские ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщило Министерство обороны.
Олег Исаков
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