Конец физмату в КАИ? Коллектив КНИТУ обеспокоен закрытием факультета

Последний «классический» факультет легендарного казанского вуза станет институтом

Фото: Максим Платонов

В легендарном Казанском авиационном институте имени Туполева (КНИТУ-КАИ) встревожены известием о закрытии физико-математического факультета. Под руководством ректора, который сейчас отбивается от претензий прокурора РТ, в вузе идет «переформатирование». По мнению части сотрудников, эти изменения не выгодны ни преподавателям, ни студентам. Речь идет о реорганизации физмата, который к началу нового учебного года планируется превратить в институт. «Реальное время» разбиралось в причинах закрытия в КАИ последнего «классического» структурного звена, а также в последствиях его преобразования.

«Будет обеспечена статусная однородность структурных подразделений»



О грядущем очередном структурном преобразовании в КАИ — планах ликвидации физмата и создания на его базе нового института — «Реальному времени» сообщили сотрудники вуза. Официально информацию подтвердил изданию проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. Он напомнил, что после преобразования КАИ в технический университет все формировавшие образовательную структуру вуза факультеты, за исключением физико-математического, прошли процедуру преобразования в институты. Уточнил, что после преобразования «будет обеспечена статусная однородность структурных подразделений вуза».

— В составе факультета пять кафедр, реализуются четыре образовательные программы бакалавриата и пять образовательных программ магистратуры, включая программу Передовой инженерной школы (ПИШ), а суммарные показатели факультета сравнимы с показателями институтов, — заявил он. — Институт сможет содержать в своей структуре отдельные специализированные подразделения.

К таким подразделениям относятся лаборатории, центры и другие структуры. Это даст дополнительные возможности для реализации научно-исследовательской и хоздоговорной деятельности сотрудникам кафедр института и обеспечит более высокие показатели работы в соответствии с планами программ «Приоритет 2030» и ПИШ, подчеркнул спикер.

Роман Моисеев заверил, что после преобразования факультета в институт названия кафедр, специальности и направления подготовки физмата будут сохранены в прежнем формате, а перевод будет осуществлен постепенно, с соблюдением гарантий и трудовых прав сотрудников в порядке, установленном законодательством.



«Следствием станет отток профессионалов»

Пока ректор КНИТУ-КАИ отбивается от прокурорского иска, часть его подчиненных доказывают, что планируемые структурные изменения обернутся фактическим уничтожением физмата. Это подразделение вуза обеспечивает базовое физико-математическое образование студентов всех технических специальностей.

— Инициатором создания физико-математического факультета и его первым деканом был доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан Кавас Гараев, — рассказал «Реальному времени» один из преподавателей факультета, попросив не раскрывать его имени. — Его идея состояла в том, чтобы собрать в единый кластер разбросанные по разным факультетам кафедры, которые дают основы базовых знаний студентам технических специальностей. Это обсуждалось со всеми сотрудниками всех этих кафедр, которые добровольно влились в факультет. Идею воплощали без спешки, вдумчиво, с момента ее возникновения до ее воплощения прошло 10 лет. Год назад сменилось руководство факультета, новый декан не представил четкую программу развития, зато объявил, что будет воплощать идею ректора о преобразовании факультета в институт.

Преобразование факультета в институт поменяет вектор его развития, причем не в лучшую сторону, считает собеседник «Реального времени». Факультет, утверждает он, ориентирован на обучение, основная нагрузка у преподавателей — образовательная, а институт больше ориентирован прежде всего на научно-исследовательскую работу, от сотрудников будут требовать иных объемов занятий наукой, так что учить студентов станет некогда.

Противники преобразований считают, что учить студентов им станет некогда. Инна Серова / realnoevremya.ru

— В институте установлены нормативы на объемы научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы — того, что именовалось раньше хоздоговорной деятельностью, — рассказал противник структурных изменений. — В 2023 году преподаватель института был обязан приносить вузу в год более 1,5 миллиона рублей дохода. Невыполнение этого показателя, как и других, ведет к урезанию стимулирующих выплат к зарплате. Да и зачем преподавателю, который может ежегодно зарабатывать 1,5 миллиона, то есть 125 тысяч рублей в месяц, отдавать этот доход вузу и еще и преподавать?

Следствием преобразования станет отток с кафедр профессионалов, способных дать глубокие знания студентам, убежден собеседник «Реального времени». Причем студентам именно тех специальностей, благодаря которым КНИТУ-КАИ, несмотря на появление множества институтов весьма отдаленной от авиации направленности, еще имеет право носить свое историческое название и способен восполнять дефицит кадров на производстве — в самолетостроении.

Впрочем, есть и другая точка зрения, о которой так же, на анонимных условиях, «Реальному времени» сообщил другой сотрудник факультета. Он считает, что недовольство «переформатированием» физмата в институт имеет банальную причину — недовольство прежнего руководства факультета «ротацией» руководящих кадров. И нежелание недовольных предать огласке свои фамилии можно расценивать как косвенное подтверждение такой версии.

«Это движение вперед»

— Эта реорганизация — обычное движение вперед, — считает заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин. — Физико-математический факультет сегодня — это, по сути, анахронизм, а создание на его базе института — веяние времени. И то, что только там ведут общие дисциплины, — неправда, большая часть кафедр на физико-математическом факультете являются выпускающими, в то время как моя кафедра ведет такую «общую» дисциплину, как газодинамика.

Лопатин заверил, что качество обучения студентов от переименования не поменяется, а система «портретной» оценки, когда стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому составу зависят в том числе и от объемов НИОКР, распространяется в университете как на институты, так и на факультеты.



— И декан факультета, и директор института — это выборные должности, — продолжил он перечислять доводы в пользу реструктуризации. — На них и на всех членов коллектива распространяются одинаковые права и обязанности, система оплаты труда там одинаковая. А названия стали меняться, когда советские институты были переведены в статус университетов.

Сегодня статус института, добавил он, может обеспечить дополнительные преференции. Например, в некоторых вузах каждый институт в составе университета обладает определенной финансовой самостоятельностью. Однако в КНИТУ-КАИ финансово независимых подразделений такого рода нет.

Эта информация вполне соответствует тому, что сообщил «Реальному времени» проректор по образовательной деятельности вуза Роман Моисеев:

— В рамках обновленной системы высшего образования в Российской Федерации в среднесрочной перспективе в КНИТУ-КАИ будет происходить «пересборка» институтов, которые будут преобразовываться в научно-образовательные школы.