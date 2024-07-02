«Корейская волна»: оставят ли вирусные клипы К-рор в открытом доступе?

Могут ли геополитические отношения России и КНДР привести к запрету южнокорейской поп-культуры

Фото: Динар Фатыхов

Расширение санкций и заявления Южной Кореи о готовности поставлять оружие Украине могут привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений, предупредили в МИД РФ. Решение Сеула последовало после недавнего визита Владимира Путина в КНДР и заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как будет дальше развиваться сотрудничество с двумя Кореями и будут ли новые попытки запретить популярную современную южнокорейскую культуру, охватившую весь мир и нашу страну, выясняло «Реальное время».



Военный союз России и КНДР на полуострове

Новая веха в отношениях России и Северной Кореи, наступившая после поездки Владимира Путина в КНДР, связана с оборонительными задачами и не сулит расширения экономического сотрудничества. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный в Пхеньяне, направлен на достижение глобальной стратегической стабильности и нового «справедливого международного порядка», передавало Государственное центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

МИД России высказался точнее: «Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», — заявил в интервью РИА «Новости» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Тогда он подчеркнул, что документ «не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии». Главным источником напряженности в субрегионе он назвал политику Соединенных Штатов, «которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают военное присутствие».

Эти подробные комментарии были сделаны к отдельному пункту в договоре с КНДР, который предусматривает незамедлительную «военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», если одна из стран «подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны». «Против этой статьи может возражать только тот, кто планирует агрессию в отношении одной из стран», — пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Против этой статьи может возражать только тот, кто планирует агрессию в отношении одной из стран», — пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров. взято с сайта kremlin.ru

Москва против санкций против Пхеньяна

В экономическом плане Москва против санкционной политики СБ ООН в отношении Пхеньяна. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР», — рассказал он. Россия одной из первых начала наращивать поставки продукции в Северную Корею. Товарооборот между РФ и КНДР вырос в 9 раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов. «Конечно, будет важно закрепить достигнутые позитивные тенденции в двусторонней торговле. В 2023 году товарооборот, по нашей статистике, вырос в 9 раз, до 34,4 миллиона долларов», — рассказал журналистам Ушаков.

При этом деловые отношения с Южной Кореей ухудшились, так как Сеул «пересекает «красную линию», за которой идут прямые поставки оружия Киеву». МИД Южной Кореи отреагировал на подписание договора о стратегическом партнерстве России и КНДР нотой протеста. Глава Южной Кореи объявил о планах расширить экспортные ограничения в отношении России еще на 243 позиции, а также ввести санкции в отношении четырех российских кораблей, юридических и физических лиц, которых считает причастными к транспортировке оружия и нефти между Россией и КНДР.

В 2023 году товарооборот РФ и КНДР вырос в 9 раз, до 34,4 млн долларов, рассказал Юрий Ушаков. взято с сайта kremlin.ru

Боеприпасы и мигранты



Чем Северная Корея может быть полезна экономике России? «У них накоплен большой запас боеприпасов для ведения боевых действий. Это самое главное», — пояснил экономист, востоковед, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, в обмен на военную помощь Россия может продавать нефть и нефтепродукты, в чем нуждается КНДР. Другой плюс — трудовые мигранты для Дальнего Востока.

— Мигрантов из Северной Кореи в Россию приезжало не так много. Вглубь Российской Федерации они не заходили, а останавливались на Дальнем Востоке, — рассказывает Александр Разуваев. — И сейчас есть проекты на Дальнем Востоке, где нужна рабочая сила из Северной Кореи.

При этом жители КНДР приезжали централизованно и работали по госконтрактам, а не как сейчас едут из стран СНГ на заработки. Условия пребывания были оговорены государственным соглашением на реализацию крупных проектов. Оплата труда происходила также — деньги шли государству, а оно расплачивалось с работниками.

В Татарстан пробовали заходить южнокорейские компании. Сначала LG International Corp в 2005 году претендовала на участие в тендере на строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, но ушла, так и не подав заявки. Через 10 лет глобальный поставщик строительных материалов «KCC Corporation», имеющий 12 заводов на территории Южной Кореи, КНР и Сингапура, вел переговоры о сотрудничестве с республикой, и снова безрезультатно. Последний аккорд прозвучал в 2016 году, когда на корейско-татарстанском деловом форуме в Сеуле снова прозвучал призыв приходить в Россию. Но на него так и не откликнулись.



«Будут ли ограничивать южнокорейскую культуру: дорамы, k-pop?»

Невероятную популярность среди молодежи по всему миру, включая Россию, приобрела южнокорейская поп-музыка — K-pop. В свое время трек Gangnam Style собрал более 3,7 млрд просмотров на YouTube. После этого музыкальные композиции с исполнителями «кукольной» внешности стали собирать огромные стадионы. В нашей стране у корейской поп-культуры миллионы молодых поклонников. «Нельзя сказать, что корейская поп-культура К-рор «накрыла» всю казанскую молодежь, но немало подростков изучают корейский язык, чтобы слушать и понимать южнокорейские телешоу в оригинале», — говорит преподаватель корейского языка Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Аделя Фарукшина.

Невероятную популярность среди молодежи приобрели музыкальные поп-композиции K-pop. Joseph Costa on Unsplash

По ее словам, многим молодым казанцам полюбились южнокорейские сериалы, и эта страсть переросла в желание изучать корейский язык. «Сейчас корейский язык очень популярен среди молодежи, особенно среди подростков 15-16 лет. Им нравится поп-культура, поэтому изучение корейского языка выглядит больше как увлечение, хобби. Ради этого они ищут репетиторов. Стоимость одного часа — от 500 до 3000 рублей», — рассказала она. Репетиторов на платформах найма — много. Однако как обострение геополитической обстановки может изменить рынок услуг в этой области?

— Будут ли теперь в России ограничивать южнокорейскую культуру? Дорамы, k-pop и прочее? — задается вопросом казанский краевед Марк Шишкин, автор телеграмма-канала «Царь Казанский».

Вопрос не праздный, еще в апреле этого года российский МИД пригрозил Сеулу контрмерами в ответ на попытки отменить русскую культуру. «В случае если настрой на «отмену» русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты, мы будем вынуждены подумать над ощутимыми ответными мерами. Надеемся, что в Сеуле, в отличие от многих стран Запада, возобладает здравый смысл», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем не менее большинство экспертов склоняется к тому, что запрета на дорамы и K-pop не будет: «Массовая поп-культура живет вне политики, поэтому не стоит ожидать блокирования ресурсов», — считают они.

Не заметно смены курса и в среде корееведов или переводчиков с корейского. По словам преподавателя Адели Фарукшиной, есть заметные языковые отличия между северокорейским и южнокорейским. Так, первый сохранил в себе древние исторические диалекты и почти не меняется, тогда как второй находится под влиянием США и пополняется новыми словами американского происхождения. Впрочем, это обстоятельство не затрудняет работу переводчиков, считает педагог.