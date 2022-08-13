Брату Камиля Исхакова одобрили новостройку у здания управления Порохового завода

Новостройка с подземным паркингом в окружении памятников

Эксперты сочли, что строительство четырехэтажки не навредит объектам культурного наследия на улицах 1 Мая, 25 Октября и Лукницкого. В этом квартале реализует проект жилого комплекса «Первомайский» компания «ИтильТехноСервис» Габдрашида Исхакова — известного казанского девелопера и брата экс-мэра Казани.



Другая его компания, «Стройпромторг», заказала государственную историко-культурную экспертизу проектной документации по сохранению памятников в этом районе при строительстве нового жилья. В отличие от шестиэтажек «Первомайского», в проектируемом односекционном доме будет три надземных и один подземный этаж. Всего восемь квартир, причем на первом этаже лишь одна из них, и только у ее хозяев будет выход в собственный палисадник.

Первый этаж со стороны ул. 25 Октября займут помещения коммерческого назначения. Детскую площадку оборудуют под жилой частью с южной стороны участка.

В отличие от шестиэтажек «Первомайского» (на фото), в проектируемом односекционном доме будет три надземных и один подземный этаж. Источник: pervomayskiy-kazan.domter.ru

Компания «ИТС» также известна возведением жилого комплекса на перекрестке улиц Зорге и Дубравной. Прошлый год компания Габдрашида Исхакова завершила с оборотом в 113,5 млн и чистой прибылью в 28,2 млн рублей.

Эксперты: памятники не пострадают

В зону влияния строительства попадают два исторических здания по ул. 25 Октября — 7-й и 5-й дома. Это выявленный объект культурного наследия «Здание ХIХ в.» и объект культурного наследия регионального значения «Административное здание конец ХIХ века, начало ХХ века» соответственно.

Последнее здание в числе других исторических объектов накануне вечером осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов. Исторический особняк, который еще недавно занимала межрайонная инспекция ФНС №19, сегодня пустует, находится под охраной государства в законсервированном состоянии.

Исторический особняк, который еще недавно занимала межрайонная инспекция ФНС №19, сегодня пустует и находится под охраной государства. Фото: president.tatarstan.ru

Как сообщила в ходе осмотре объекта помощник президента РТ Олеся Балтусова, сейчас прорабатывается вопрос дальнейшей эксплуатации здания и его возможной передачи для организациям, предприятиям — для использования.





Последнее здание в числе других исторических объектов накануне вечером осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

С участком стройки граничат еще два памятника: «Административное здание Порохового завода или заводоуправление» по ул. 1 Мая, 14 и «Здание административное, конец ХIХ — начало ХХ вв.» по ул. Лукницкого, 3а.



В Казани 1 Мая — это одна из старейших улиц бывшей Пороховой слободы, возникшая в начале XIX века, когда сюда начали заселять офицеров и чиновников казенного порохового завода. По словам краеведов, поначалу здесь были деревянные дома, позднее появились первые каменные, например, Никольская церковь, солдатская казарма и офицерская баня. По ул. 1 Мая, 14 до революции как раз была Казачья казарма, а сегодня — это заводоуправление Казанского порохового.

Никольская церковь в Пороховой слободе Казани, 1872 г., фотограф И.И. Маслов. Белое двухэтажное здание (справа) — заводоуправление (фото предоставлено Валерием Грязновым)

Строительные работы не нарушат режим использования ОКН, указали эксперты и вынесли положительное заключение по экспертизе: «По результатам оценки воздействия авторами сделаны выводы, что проектные решения и планируемые работы предполагают мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия с учетом соответствия режимам использования и градостроительным регламентам в зонах охраны».

Василя Ширшова